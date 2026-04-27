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台北地院今年3月一審宣判京華城案、民眾黨政治獻金侵占案，對柯文哲的高中同學李文宗（眾望基金會董事長）以背信罪及業務侵占罪判刑4年半，判決前他對於是否延長限制出境曾表明立場，因為兒子娶越南媳婦，連孩子都生了，至今仍未在越南辦婚禮，他希望獲准短期出境，不過法官認為李文宗沒提出相關證明及解除限制出境的擔保方式，仍裁定限制出境到今年11月底。李文宗遭控共同與柯文哲犯違背職務收賄罪（京華城案），一審獲判無罪，但合議庭認定他與柯文哲挪用眾望基金會公款827萬1095元，支付柯文哲競選辦公室的員工薪水，以背信罪判處2年6月；李文宗又跟柯文哲、李文娟侵占民眾黨政治獻金6134萬6790元，以公益侵占罪判刑3年2月，2罪合併執行4年6月。北院3月26日宣判前，在3月20日先針對李文宗限境處分於3月22日期滿作出裁定，考量李文宗起訴罪名為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，具有逃亡動機，因此自3月23日起延長限制出境、出海及接受科技設備監控8個月，不過一審判決當天，合議庭同意李文宗拆除電子腳環。如今裁定內容曝光，原來李文宗曾以兒子與越南籍女子結婚，在去年（2025）生下小孩，迄今未在越南舉行結婚儀式為由，向法院請求暫時解除限制出境、出海。合議庭審酌，李文宗沒提出任何相關的證明以及相應的擔保，也沒說明在本案訴訟程序進行中解除限制出境、出海的必要性，因此無從判斷他是否有必要短期出境。