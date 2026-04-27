我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜今（27）日第三度針對軍購條例召集協商，立法院外交國防委員會召委、綠委陳冠廷會前受訪時透露，立法院長韓國瑜希望讓1.25兆特別條例涵蓋更多項目，藍委徐巧芯則是8000億版本，反而是國民黨團總召傅崐萁偏向原本的做法（3800億+N）。陳冠廷說，民進黨團希望商購、委製能納入項目中，台灣才能具備本土國防實力，他也已經跟許多新生代國民黨立委協調，不管如何，希望協商能有比較好的結果，不要直接排除商購，否則台灣將喪失本土生產力。至於軍購金額是否有可調整空間，陳冠廷說，希望金額、項目與院版越接近越好，如果提高金額，但商購與委製卻未納入相關項目，將導致台灣缺乏本土生產、維修、維持、彈藥供應能力，面對威脅時難以應對，這不是數字問題，而是項目的問題，商購包含無人機、反制無人機等必要裝備。陳冠廷強調，希望越多協商、對話越好，但接下來可能進入院際協調階段，這屬於院長職權。不過，他感受到立法院長韓國瑜在這幾次的協商中，很希望讓1.25兆特別條例涵蓋更多項目，包括商購在內，態度非常明顯；國民黨立委徐巧芯看法則為8000多億元版本，反而是國民黨團總召傅崐萁較偏向原本做法，民進黨團則希望盡量往1.25兆政院版本的方向走。