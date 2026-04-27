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高雄市警界爆性騷醜聞！某分局一名二線三星高階警官遭控長期對女部屬開黃腔，甚至大膽邀約「開房泡溫泉」，遭拒後疑似因不滿而涉嫌職場霸凌，不過，就在事件曝光後，該警官雖企圖火速申請提早退休「避風頭」，對此，高雄市警局強調調查絕不因退休中斷，誓言追查到底，如今，該警官又遭起底，18年前曾與女兒的數學家教同居偷情，甚至被元配當場活捉打赤膊同床，女家教甚至因此被依相姦罪判處3個月徒刑。近日，高雄一名二線三星的警官遭指控，對女部屬長期言語性騷擾，甚至在大開黃腔後，假借邀約前往南橫爬山的名義，直白要求女警與其「開房泡溫泉」。女警不堪受辱當場嚴詞拒絕，隨後更舉報該名主管涉及性騷擾與職場霸凌。高雄市警局接獲消息後，於4月中旬分別受理兩案並啟動調查，由外聘委員組成專案小組釐清真相。這名原本預計於今年7月屆齡退休的警官，在醜聞爆發後疑似想避風頭，緊急申請提前至6月退休。然而，所屬分局強調調查程序不會因其退休身分而中斷，絕對會追查到底。隨著爭議延燒，該名警官不堪的往事也遭各界起底，意外翻出他18年前曾與女兒的數學家教大搞婚外情的黑歷史。根據當年的法院判決顯示，該警官當年聘請28歲的廖姓女子擔任女兒家教，卻發展出不倫戀，甚至帶著女兒與情婦同居新家，將元配與年邁雙親拋在舊宅。元配事後報警捉姦，驚見丈夫赤裸上身與僅著內衣褲的家教同躺主臥大床，兩人當時還一度辯稱「只是借廁所」。雖然檢方初期因缺乏直接性行為物證處分不起訴，但元配不服聲請再議，並在後續談判中錄下關鍵對話。當時元配冷諷要廖女注意避孕，對方竟脫口承認「已裝避孕環多年」，加上警官坦承性事細節，最終廖女被依相姦罪判處3個月徒刑。如今這名「色長官」舊案新罪併發，不僅警界聲譽掃地，恐也難以如願平靜退休。