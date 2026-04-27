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2026承億亞灣藝術節將於5月15日至5月17日於承億酒店全館盛大登場，以「藝術，正在進場」為核心命題，打造五大主軸活動，包括以客房為展間的飯店藝術博覽會、特邀藝術家作品展、結合高端收藏市場的珠寶藝術品拍賣晚宴，以及繪本新書發表會與生活品牌快閃體驗。「飯店藝術博覽會」今年展會規模全面升級，橫跨承億酒店1樓、7樓、14樓、15樓及25樓空間，共打造40間展間與兩大公眾特別展區，匯集超過百位藝術家、展出逾千件作品。其中，新銳藝術家佔比超過半數。策展內容涵蓋「亞洲當代藝廊」、「我的藝Ｚ主場」兩大專題展覽，以及「國際當代」、「女性｜凝視」兩大公眾展區，從不同視角回應當代藝術的多重樣貌。在藝術家陣容方面，本屆亦邀請多位國際與台灣指標創作者參與。來自西班牙、長年旅居台灣的藝術家薩爾瓦多・馬可（Salvador Marco），將於公眾展區呈現攝影雕塑展；國際知名當代藝術家戴明德則於25樓公眾展區及14樓展間雙點展出；台灣藝術家黃馨則以「她的城市」為題，透過女性凝視視角策劃個展，為展會增添深刻的人文觀點。展會也再次攜手台北拍賣公司「侏羅紀集團」旗下「藏逸拍賣」共同舉辦「藏逸拍賣・高雄承億專場」，以亞灣天際線的珍藏鑑賞與資產饗宴為主題，將於5月16日於27樓BAR KAO登場。此外，將於5月17日在承億酒店七樓承風書店舉辦第一本台文歌仔戲繪本《鳳凰變．東寧怨》首場簽書會。亦攜手質感漢方茶飲品牌「小仙島」與在地酒商品牌「惟中酒業」，推出期間限定快閃體驗。並策劃「R1514慈善義賣油畫展展間」匯集百幅作品為藝術注入更多社會關懷意義，展覽之作品銷售所得收益將捐贈予台灣防止虐待動物協會（TAIWAN SPCA）及社團法人高雄市唐氏症歡喜協會，讓藝術的價值延伸至更多需要關懷的角落。