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「國防特別預算條例」今（27）日下午第三度進行朝野協商，立法院長韓國瑜雖已表明不排除挑燈夜戰。朝野協商歷經30分鐘無共識，最後韓國瑜宣布，5月6日下午3時再開會討論。美國在台協會（AIT）稍早則在臉書發文呼籲台灣越早表明自我防衛的意圖，對所有人來說就越安全，因為台灣面臨的威脅的嚴重性，美國、台灣以及該地區其他國家都深有體會，國防特別條例可以越快通過越好。今日第三度協商前，傳出在野黨願意將金額上調至8000億，但國防部長顧立雄今日受訪時仍強調，1.25兆才符合整體戰略規劃，也希望能夠得到朝野都能支持。先前國民黨團提出「3800億元＋Ｎ」版本、民眾黨軍購版本原來金額上限是4100億，若有第二批軍購發價書就可以上調。朝野協商歷經30分鐘無共識，最後韓國瑜宣布，5月6日下午3時再開會討論。谷立言日前接受媒體專訪，他透過AIT官方臉書發文重申，「台灣是世界上最重要的地方之一，尤其對美國而言，台灣是美國第四大貿易夥伴，在關鍵技術領域，美國和台灣是同一團隊，台灣對世界的重要性無庸置疑」、「無人機、無人載具，可以成為台灣產業的下一個半導體產業，因為市場潛力無限，美台產業之間有著非常互補的關係，我覺得這是一個非常好的比喻…」谷立言強調，「台灣越早表明自我防衛的意圖，對所有人來說就越安全，因為台灣面臨的威脅的嚴重性，美國、台灣以及該地區其他國家都深有體會… 國防特別條例可以越快通過越好。」