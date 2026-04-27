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立法院朝野今（27）日三度針對軍購進行協商，在協商前夕院長韓國瑜更稱不惜挑燈夜戰也要有結果，過程中藍委徐巧芯拋出8000億版本，但總召傅崐萁稱是「個別委員意見」，同樣民眾黨也要再問黨團成員看法，協商歷經一個多小時後散會。對此民進黨團總召蔡其昌表示沒意見，否則沒有共識開到半夜也不會有結果，希望黨內多溝通，更喊話台中市長盧秀燕，未來想當總統的話，這些軍購都是基本款，希望盧不只在媒體前喊話，而是發揮影響力，「有那麼多台中立委都會聽盧市長的」。在協商過程中徐巧芯拋出8000億版本，反倒是藍白要再問黨團成員意見，讓協商因而散會。對此蔡其昌會後受訪表示，徐巧芯的說法，總召傅崐萁稱是「個人意見」，民眾黨也稱從3000億上升8000億，這都要回去再問黨團成員。蔡其昌透露，院長有私下問藍白都要回去取得共識，自己當然沒有意見，因為今天就不可能答案，所以就算堅持開會開到半夜也不會有結果，但希望藍白真的要多做內部溝通，民進黨都不會反對，但是軍購真的不宜一拖再拖，所以當下就要求院長下禮拜一定要把時間訂出來。蔡其昌說，社會眾所矚目軍購，而且多數人都覺得台海的安全是要靠自己強大。所以這些軍購都是國家最基本的需求。喊話想選市長的盧秀燕，都已經知道台灣安全的重要性，未來要當中華民國總統，捍衛中華民國也是重要的。這些軍購都是基本款，保衛國家最基本的需求。蔡其昌希望盧秀燕不只在媒體喊話，而是應發揮影響力，盧秀燕在立法院有很大的影響力，有那麼多台中立委都會聽盧市長的。所以希望盧市長不只是這個媒體喊話。蔡其昌也說，那更重要的是國民黨今天的版本就算8000億，但後面還有商購跟自製。特別在自製方面無人機產業，中部是大宗。中部是傳統產業生產無人機的重鎮。那盧市長在媒體上也是一直講台中要發展無人機產業。可是嘴巴講無人機產業，如果未來黨團、政黨卻把無人機產業自製的部分全部都砍掉。「那這個不是打盧秀燕的臉嗎？」所以還是呼籲。對台灣有影響力的政治人物無論在朝在野大家，都應該合作，這個是捍衛中華民國的救命錢。