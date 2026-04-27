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▲▼Joeman（右圖）發文認證和富邦悍將打者王苡丞相似度高達90%。（圖／翻攝自CPBLTV、Joeman臉書）

2026年中華職棒（CPBL）球季火熱進行中，富邦悍將昨（26）日在台中洲際棒球場和中信兄弟上演「金控大戰」，最終富邦悍以8：5擊敗中信兄弟，終止3連敗，其中富邦悍將的打者王苡丞，一支內野安打上壘後慶祝的鏡頭，球迷發現他和網紅Joeman（九妹）撞臉，相似程度連Joeman本人都發文認證，「住新莊加入富邦也是很合理吧？」還直指兩人有90%像。昨天的比賽，王苡丞在第6局上半執行觸擊戰術，最終點出一支落點巧妙的內野安打，而當王苡丞上壘後，舉起手做出投籃的動作，該畫面被球迷截圖上傳各大社群平台，直指王苡丞和網紅Joeman長得極度神似，「我還以為是AI...太像了吧」、「原來最新一季的Joe是要對決在球場」、「超像，我剛以為是開球嘉賓」、「會不會到時候就來開球了？」對此，Joeman本人不久便在臉書、IG限時動態轉發王苡丞的照片，寫下：「住新莊加入富邦也是很合理吧？」還說王苡丞和自己相像的程度高達90％，更幽默地表示：「（節目）新企劃被發現了！」令人莞爾。現年22歲的王苡丞是台灣新生代左打者，綽號「成德大王」，因為就讀新竹成德高中時展現優異打擊實力而得此名。他青棒時期在成德高中嶄露頭角，被視為中長程打者，擊球落點廣且潛力備受矚目。2021年季中選秀，富邦悍將以第二輪第六順位（高中生最佳順位）指名王苡丞，並以簽約金460萬元加盟，將其視為未來角落內野與中心打線的重要培養對象。2021年11月9日，王苡丞職棒生涯初登板，對戰味全龍隊先發第七棒一壘手，更在生涯首打席從林子昱手中轟出全壘打，成為中華職棒史上第7位本土球員達成此 feat，同時是最年輕締造此紀錄的本土球員，一戰成名。王苡丞守備位置涵蓋一壘、三壘與外野，投打習慣為右投左打，身高185公分、體重95公斤，體型壯碩具備長打潛力，儘管近年出賽機會有限，球隊仍對他寄予厚望，王苡丞也直言想向前輩林益全請教打擊技巧，目標在2026年超越過去幾季的成績。