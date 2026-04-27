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高雄市阿蓮國中洪筠容、黃宥玄與黃建捷三位學生，代表高雄市參加教育部「114學年度科技教育創意實作競賽」生活科技組全國決賽，在來自全國22縣市、82支隊伍激烈競爭中脫穎而出榮獲銅牌獎。其中三位同學設計的橋樑載重117公斤，換算可以承受多達1647倍的重量，更是全場最高分。本次「生活科技組競賽」強調學以致用，學生需在4小時內完成「取球運輸車與斜坡橋」設計製作，並於3分鐘內完成多項關卡挑戰，全面考驗創意發想、結構設計與臨場應變能力。在關鍵的「斜坡橋製作」項目中，團隊以載重比橋樑可以載重117kg，換算橋梁本體71g，代表每克的橋可承受1647倍重量，奪下全場最高分；綜合兩項成績榮獲銅牌獎，不僅一雪前恥，也為自己的努力寫下最亮眼的註腳。這段從失敗到成功的歷程，成為學生寶貴且深刻的成長印記。阿蓮國中在洪于清主任長期帶領下，已連續15年參與高雄市科技實作競賽，累計榮獲「8金4銀3銅」優異成績。本次作品歷經多次修正與測試，兼具穩定機構與結構強度，最終奪得全國前三名，為歷年第二度獲此殊榮。校長盧彥勳表示，透過參與全國性競賽，學生不僅提升科技素養，更在過程中學會團隊合作與問題解決，落實「做中學」的教育理念。此次獲獎不僅是學生努力的成果，更展現學校深耕科技教育的具體成效，未來也將持續培育具備創造力與實作能力的優秀人才。」