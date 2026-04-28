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▲黎明（如圖）得知王濛是女生後，整個表情超尷尬。（圖／微博@吉光片羽-v）

中國節目《乘風2026》（浪姐7）播出後話題不斷，其中在近日二公（二次公演）中，與曾沛慈、黃燦燦搭檔的王濛更是引發注目。事實上，她並不是藝人，而是中國最成功的短道速滑運動員之一，曾拿過多面金牌。而近日有網友翻出她在2016年錄製《非凡搭檔》時，竟因中性造型被偶像黎明誤認成男生，還不時就大方邀請她上廁所，而黎明得知真相後，也當場社死，讓網友們笑瘋直呼：「他一定變成王濛最怕的人。」王濛近日以在《乘風2026》表現，而獲得外界矚目。有網友因此翻出她過往參加節目片段，發現王濛在2016年登上《非凡搭檔》時，跟自己偶像黎明搭檔。黎明期間開心地不斷擁抱對方，還一口一個「兄弟」，讓王濛直接迷妹心大爆發。除此之外，黎明不時邀請對方一起去上廁所，還被捕捉在一段花絮中，兩人上完廁所後，黎明問王濛洗手沒，王濛說沒有，黎明也笑著坦承自己沒洗手，看起來感情非常好，而這時王濛還沒發現異樣。讓王濛粉絲心破滅的主因，是有一段幾人要下水，黎明好心過去王濛身旁，悄悄提醒：「泳衣得把蛋蛋兜著，要不跳下去就砸爛了。」這時才讓王濛後知後覺發現，黎明那句「兄弟」不是客套，而是真的把她當作同性兄弟。而黎明得知真相後也一臉超尷尬，讓大家笑瘋，「本來黎明是王濛偶像，就這節目粉絲濾鏡碎掉了」、「偶像的特別關心好兩難。」有網友發現王濛自此都會習慣擦口紅，讓大家猜測一定是又怕遇到像黎明一樣誤會的人。王濛近日再度引發話題，她在一公時，與李小冉、唐藝昕組隊演唱〈心願便利貼〉，幾人從頭到尾的走音，讓該片段直接爆紅，還成為網路迷因。不過二公時，王濛與曾沛慈、黃燦燦搭檔演唱〈篇章〉，進步超多的實力，與驚喜的說唱能力，讓網友大讚：「人就是要放在對的地方。」而該隊伍也成功拿下舞台乘風值921分的高分，成為本季目前最高分的舞台。王濛是中國最成功的短道速滑運動員之一，曾在2006年都靈冬奧會獲500米金牌、2010年溫哥華冬奧會蟬聯500米冠軍，並獲1000米及3000米接力冠軍，是中國短道史上首位「三冠王」。在2006年至2010年間，她多次刷新短道速滑女子500米世界紀錄，是該項目的絕對霸主，開啟了屬於她的「濛時代」，被稱為「短道之王」。2014年，王濛因在訓練中受傷選擇退役，並回到家鄉黑龍江七台河市創業。她投入大量資金，致力於體育器材生產，包括建立冰刀、冰鞋等生產線等。除此之外，她還曾擔任中國短道速滑國家隊教練組組長，致力於培養年輕一代運動員。王濛也以幽默口才於社群活躍，經常從事冰雪賽事解說，成為具有高流量的體育網紅之一。