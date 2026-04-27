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國防特別預算條例今（27）日第三度協商，立法院長韓國瑜表明不惜挑燈夜戰也要有結論。藍委徐巧芯在會中親自算出，軍購條例支撐最底大概是「8000億」版本，韓國瑜則直言「8000億這個數字第一次出來，我們先休息一下」，隨即三方私下溝通30多分鐘，後續韓國瑜宣布，有黨團正式提出，因為要軍購項目金額調整，要徵詢黨團成員意見，所以訂於5月6日下午3點再次協商；而國民黨團稍早發出甲級動員，4月29日中午12時召開黨團大會。針對在野黨可能提出8000億元軍購條例版本，國防部表示，1.25兆軍購特別預算的立場不變。顧立雄在協商前受訪，被問到是否有挑燈夜戰的準備，顧立雄先是笑了一下，接著表示，「國防部應邀列席，由韓院長來主持，自然有他主持的節奏，國防部當然要隨時待命奉陪，也要隨時做好這樣的準備。」顧立雄強調，整體的國防預算尤其這一次特別預算的提出，經過這樣整體的規劃，還是希望朝野黨黨團都能夠支持。徐巧芯在協商中拋出8000億想法，韓國瑜隨後裁示，因有黨團提出須經黨團大會通過金額調整，定於5月6日再行協商，開會不到一小時就宣布散會。對於在野黨拋出8000億版本，國防部官員表示，1.25兆軍購特別預算的立場不變。