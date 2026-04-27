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▲交通部公路局高雄市區監理所到高雄市建國路各客運站關心業者疏運安全整備情形，檢查輪胎胎紋的狀況。(圖／高雄市區監理所提供)

▲交通部公路局高雄市區監理所到高雄市建國路各客運站關心業者疏運安全整備情形，檢查滅火器。(圖／高雄市區監理所提供)

▲客運場站人員為乘車民眾服務的情形。(圖／高雄市區監理所提供)

交通部公路局高雄市區監理所副所長陳天賜率員於日前，到高雄市三民區建國路各客運場站，關心客運業者五一連假疏運安全整備的情形，期為民眾乘車安全服務。公路局高雄市區監理所所長劉育麟表示，今年五一勞動節連假共有3天的連續假期，高雄市區監理所為因應連假效應，高雄地區預期出現大量觀光人潮，為因應五一勞動節連續假期期間大量旅運需求，乃由高雄市區監理所副所長陳天賜率員到三民區建國路沿線的統聯、和欣等客運場站，關心業者疏運整備情形。高雄市區監理所副所長陳天賜並確認車輛完成保養作業及預備車輛調度規劃，務求在五一勞動節連續假期期間提供民眾安全、順暢的乘車服務。陳天賜指出，此次到高雄市三民區建國路各客運場站，督導疏運安全整備的情形，其重點涵蓋，駕駛人資格查核、車輛安全設施是否齊全，包括滅火器、車窗擊破器及輪胎胎紋狀況，也關心預售票販售情形，確保旅客能安心搭乘、放心出遊。劉育麟也提醒民眾，出遊前可多利用「公路客運即時動態資訊網」或下載手機APP，隨時掌握公路客運即時動態、發車資訊及預計到站時間，讓行程安排更加便利，而且公路局於五一勞動節連續假期期間，推出公路公共運輸多項乘車優惠，相關資訊可至公路局官方網站查詢。