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▲NewJeans成員Hanni（中）、Haerin（右1）、Hyein（左2）被目擊在丹麥拍攝，還預約了錄音室。（圖／翻攝自NewJeans X）

人氣女團NewJeans近期被目擊現身丹麥哥本哈根，現場網友爆料在當地看到成員Hanni、Haerin與Hyein，三人身旁還跟著工作人員及拍攝設備，不僅如此，網路上還流傳著一份她們在當地以經紀公司名義「ADOR」預約錄音室的文件，因此被猜測離回歸不遠了，針對相關傳聞，ADOR今（27）日出面回應，透露本次行程確實為了NewJeans全新音樂作品的前期製作所安排，讓粉絲期待不已。近日有網友在哥本哈根巧遇NewJeans成員Hanni、Haerin與Hyein，三人身旁還跟著工作人員及拍攝設備，被猜測正在拍攝新作品；此外網路上也流出一份當地錄音室預約表，顯示4月13日至17日期間，有以ADOR名義預約登記使用的時段，地點與成員現身時間吻合，被認為這次海外行程是為回歸正在做準備。針對傳聞，ADOR今日正式回應，證實哥本哈根行程確實是為了呈現NewJeans全新音樂所進行的前期流程之一，不過，因為巧遇照片僅有Hanni、Haerin與Hyein三位成員，因此Danielle、Minji（玟池）是否真的無緣再次以NewJeans身分活動，也是粉絲最關注的焦點之一。NewJeans和ADOR的解約官司於去年底正式落幕，ADOR官方透過X發聲，宣布成員Haerin、Hyein決定回歸公司，雖然隨後三位成員玟池、Hanni與Danielle也隨即發表聯合聲明，正式宣布回歸ADOR，不過當時公司回應「看不到她們的誠意」，並且隨後宣布不會接受Danielle回歸公司要求，為5人體制回歸一事築起了一道牆，不過就巧遇照中看見Hanni已重新被公司接納，因此也讓粉絲期待是否玟池也有機會再次回歸團體中。