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▲開幕儀式中舉行典藏交流儀式，由文藻外語大學校長莊慧玲（左）代表致贈珍藏古籍《東西印度驚奇旅行記》，國立臺灣圖書館館長曹翠英（右）則回贈《東印度旅遊見聞》。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.27）

▲國臺圖南部臺灣學研究中心以「扎根永續、走向世界」為核心理念。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.27）

國立臺灣圖書館與文藻外語大學合作，於文藻圖書館設立「南部臺灣學研究中心」，並於今（27）日舉行開幕儀式。適逢文藻外大創校60週年，此次成立研究中心，不僅展現館方積極推動跨領域合作的成果，也為打造多元共融的學習環境立下新里程碑。國臺圖館長曹翠英表示，南部臺灣學研究中心是臺灣學推廣版圖的重要延伸。該館自2007年成立臺灣學研究中心以來，長期累積豐富典藏與研究成果，此次首度於南部設置合作據點，旨在打破區域限制，使研究資源更均衡發展，並進一步擴大學術影響力。她強調，中心結合國臺圖日治時期文獻典藏與文藻的語言教育及國際交流優勢，將成為跨語言、跨領域的研究平台，有助史料活化與知識流通，並提升臺灣學在國際學界的能見度。文藻外語大學校長莊慧玲表示，南部臺灣學研究中心的設置，象徵臺灣學研究由北向南延伸，具重要指標意義。中心整合國立臺灣圖書館典藏資源與文藻的外語和國際交流優勢，奠定臺灣學邁向國際的基礎。未來將吸引國內外學者與學生自南臺灣出發投入研究，深化對臺灣歷史與文化的理解。她強調，語言是文化對話的橋梁，臺灣學是對外述說臺灣的重要載體，此基地將進一步強化區域學術能量，提升國際交流影響力。國臺圖南部臺灣學研究中心以「扎根永續、走向世界」為核心理念，整合臺灣學典藏與數位資源，並強化展示設計與知識轉譯功能，以提升研究與學習效益。未來將推動出版與翻譯合作、學術研討、展覽及學生實習等多元計畫，培育具國際視野之人才。開幕儀式中亦進行典藏交流，由文藻外大致贈珍藏舊籍賈斯帕司馬卡爾（Caspar Schmalkalden, 1616-1673）所著的《東西印度驚奇旅行記》，國臺圖則回贈赫伯特（Albrecht Herport, 1641-1730）的《東印度旅遊見聞》中譯本。雙方並預告此書將於5月11日於國臺圖1樓大廳舉行新書發表會，持續推動臺灣學史料的國際交流與研究推廣。