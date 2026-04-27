年紀大身體會開始出現「老人味」嗎？台大醫院皮膚科主治醫師烏惟新提到，根據日本研究確實40歲之後會出現與皮脂氧化有關的特殊氣味，網路上有人推薦用藥皂來消除，但醫師認為老人味不是細菌造成，抗菌藥皂未必有效，反而會因為清潔力過強造成乾癢；烏惟新醫師提到，若真的在意氣味，可留意清潔產品是否含有「柿丹寧」可能會有幫助。
不少人以為「老人味」只能靠勤洗澡、用抗菌藥皂解決，但台大醫院皮膚科主治醫師烏惟新接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，老人味並不是細菌造成，真正關鍵與皮脂氧化後產生的特殊氣味有關，因此抗菌產品未必特別有效，反而要注意是否能適度清潔油脂，並避免過度清潔造成皮膚乾燥、搔癢。
老人味是什麼？
烏惟新醫師提到，與老人味相關的物質屬於脂溶性，並非水溶性，因此不只會停留在皮膚上，也可能附著在衣物纖維中。若衣服穿很久沒有更換，或洗滌方式沒有把油脂清乾淨，就可能讓味道持續累積。他表示，老人味來源本來就與脂肪酸有關，因此適度清潔的確有幫助，就像手上沾到油脂時，用肥皂清洗可以變得不油；身體清潔也能減少皮脂與相關氣味來源。不過，關鍵是「適度」，不是洗越多越好。
醫：老人味不是細菌造成
網路上常有人推薦使用抗菌藥皂或藥皂來降低老人味，但烏惟新醫師指出，老人味不是細菌產生的味道，因此「抗菌」這件事本身，對老人味不一定有特別效果。
他解釋，汗臭、狐臭、腳臭等味道，可能與細菌分解汗水或皮膚分泌物有關；但老人味的主要來源並不是細菌，而是皮脂中的脂肪酸經氧化後形成特殊氣味。因此，使用一般肥皂或沐浴乳適度洗掉油脂即可，不需要為了去老人味而過度依賴抗菌藥皂。
醫教一關鍵成分可能有幫助
若真的很在意老人味，烏惟新提到，日本相關產品中，較常被討論的是「柿丹寧」。他解釋，柿丹寧來自柿子萃取物，被認為可以中和與老人味相關的氣味分子，因此不少主打除味的沐浴乳或清潔產品，會標榜含有柿丹寧成分。烏惟新醫師提醒，雖然適度清潔有助於減少皮脂與衣物上的味道，但不建議為了去除老人味而過度清潔。尤其年長者常有皮膚乾燥問題，若洗太多次澡、使用過強清潔產品，反而可能造成乾燥、搔癢，甚至讓皮膚屏障變差。
老人味不用怕！真正要注意特殊水果味
烏惟新表示，老人味多半是自然體味變化，不需要過度害怕，也不一定是臭味。不過，若長輩身上突然出現明顯異常氣味，例如甜水果味、類似水果發酵味，反而要提高警覺。他指出，糖尿病患者若血糖控制不佳，發生酮酸中毒時，身上可能出現特殊甜水果味，且酮酸中毒屬於危險急症，有時初期症狀不明顯，可能表現為腹痛或身體不適，若沒有及時發現恐有風險。
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老人味是什麼？
烏惟新醫師提到，與老人味相關的物質屬於脂溶性，並非水溶性，因此不只會停留在皮膚上，也可能附著在衣物纖維中。若衣服穿很久沒有更換，或洗滌方式沒有把油脂清乾淨，就可能讓味道持續累積。他表示，老人味來源本來就與脂肪酸有關，因此適度清潔的確有幫助，就像手上沾到油脂時，用肥皂清洗可以變得不油；身體清潔也能減少皮脂與相關氣味來源。不過，關鍵是「適度」，不是洗越多越好。
醫：老人味不是細菌造成
網路上常有人推薦使用抗菌藥皂或藥皂來降低老人味，但烏惟新醫師指出，老人味不是細菌產生的味道，因此「抗菌」這件事本身，對老人味不一定有特別效果。
他解釋，汗臭、狐臭、腳臭等味道，可能與細菌分解汗水或皮膚分泌物有關；但老人味的主要來源並不是細菌，而是皮脂中的脂肪酸經氧化後形成特殊氣味。因此，使用一般肥皂或沐浴乳適度洗掉油脂即可，不需要為了去老人味而過度依賴抗菌藥皂。
醫教一關鍵成分可能有幫助
若真的很在意老人味，烏惟新提到，日本相關產品中，較常被討論的是「柿丹寧」。他解釋，柿丹寧來自柿子萃取物，被認為可以中和與老人味相關的氣味分子，因此不少主打除味的沐浴乳或清潔產品，會標榜含有柿丹寧成分。烏惟新醫師提醒，雖然適度清潔有助於減少皮脂與衣物上的味道，但不建議為了去除老人味而過度清潔。尤其年長者常有皮膚乾燥問題，若洗太多次澡、使用過強清潔產品，反而可能造成乾燥、搔癢，甚至讓皮膚屏障變差。
老人味不用怕！真正要注意特殊水果味
烏惟新表示，老人味多半是自然體味變化，不需要過度害怕，也不一定是臭味。不過，若長輩身上突然出現明顯異常氣味，例如甜水果味、類似水果發酵味，反而要提高警覺。他指出，糖尿病患者若血糖控制不佳，發生酮酸中毒時，身上可能出現特殊甜水果味，且酮酸中毒屬於危險急症，有時初期症狀不明顯，可能表現為腹痛或身體不適，若沒有及時發現恐有風險。