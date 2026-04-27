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「鄭習會」後，藍營內部就不斷有人開始討論「兩個太陽」的議題，2028年國民黨究竟是盧秀燕還是鄭麗文會代表國民黨參選總統？雖然鄭麗文說自己沒有想這麼遠，但依然是媒體專訪的「必問題」。這背後除了鄭麗文在「鄭習會」後人氣上升之外，也顯示盧秀燕早已不再定於一尊，即便成功訪美的背後明顯有美方的支持，態勢也沒有明顯的改變。按理講，盧秀燕若想要參選2028，即便不願過早表態，現在也該開始營造藍營共主的氣勢。而對鄭麗文而言，當下的目標應該是扮演好黨主席的角色，全力贏得年底的大選。但如今國民黨的這兩個女人，角色卻完全錯置，黨主席像總統候選人，而最可能選總統的盧秀燕，卻把更多的心力都放在輔選。上周六，鄭麗文在國民黨中央廣邀各國駐台使節，有近50位使節和代表到場舉行閉門會議，這是國民黨以往沒有出現過的陣仗。而差不多的時間點，盧秀燕則先北上替李四川輔選，再南下和國民黨高雄市長參選人組成「好媽媽連線」。年底大選攸關藍綠政治版圖的變化，也直接影響2028年總統大選，盧秀燕雖然沒有參選，也應在這場選舉中扮演最關鍵的角色，才能趁勝進軍2028。但這次國民黨的提名過程，盧秀燕幾乎完全沒有參與，就連相鄰的彰化縣提名困難，也沒有看到盧秀燕的角色，完全沒有展現出「中霸天」的能量。盧秀燕雖然到新北、高雄輔選，卻完全是站在第三者角度，並未將兩場選舉的成敗與自己掛勾，更沒有定義這場選舉、決定選戰主軸的企圖心。盧秀燕更沒有展現出對抗的能力，只是正面宣傳同黨的候選人，卻不願意和民進黨有任何的衝突或交鋒。對總統候選人來說，尤其是國民黨的總統候選人，國家定位、兩岸論述都是避不開的問題，但盧秀燕至今都沒有做任何的嘗試。即便訪美看似與鄭麗文的路線做出了區隔，但實質論述卻是一片空白，甚至連像韓國瑜所說「中華民國是我們的國、台灣是我們的家、中華文化是我們的根、自由民主是我們的寶」這樣的口號都沒有。若按這樣的情況發展下去，盧秀燕即便最終獲得國民黨提名，也難免落得像2024侯友宜「侯侯做代誌」破功的下場。反觀鄭麗文，原本最重要的事就是打好年底的選戰，但六都的候選人都不理他，新竹縣的選舉裂痕也無力彌補，彰化縣的提名問題無力解決，國民黨中央的選戰中完全像個局外人。鄭習會後邀各國使節，接下來還要訪美，天天上節目講的都是兩岸論述、嗆賴政府，比盧秀燕更像要選總統的人，也難怪媒體一而再、再而三的問同樣的問題。盧秀燕和鄭麗文，講得好聽是角色錯置或錯亂，實際上根本沒有認清自己的角色，也沒有能力或決心做好自己該做的事，所有的努力和心力，都放在錯的地方。國民黨的「兩個太陽」若繼續按照目前的軌跡，年底和2028都只能靠八字了。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com