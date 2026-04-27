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立法院藍白聯手彈劾總統賴清德，今（27）日在立院舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，對此國民黨邀請親藍學者、新黨副主席等人，席間砲轟賴清德好似得了憲法癡呆症自應受彈劾。而實際上彈劾總統有多難？以現行113席立委計算，至少需要76席立委同意，彈劾案才能送入憲法法庭，而泛藍加白也僅62席，也因如此民進黨團今拒絕出席聽證會，反嗆「民進黨不陪公子表演」。立法院今日舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，現場砲聲隆隆，國民黨邀請親藍學者到場痛批賴清德，東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，賴清德得了「憲法癡呆症」、「憲政狂妄症」；氣候先鋒者聯盟發起人楊家法直指錯誤的能源政策比貪污更可怕；開南大學法律系兼任副教授仉桂美則表示彈劾於法有據，「是最後不得已的手段」。台上學者痛批賴清德上任後種種不適任，但彈劾總統談何容易，依《中華民國憲法增修條文》規定，立法院需經全體立委1/2以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，如經全體立委2/3以上決議，向司法院大法官提出彈劾案審理；因此綜觀現今國會生態，彈劾總統門檻極高，藍白縱使在立院有人數優勢也難以達成。這也難怪民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，藍白此舉徒增政治上的對立，彈劾案完全沒有意義，國人都看得出來，這就是在野黨的鬥爭，藍白又怎麼會不清楚？就算聯手案子也不會過，因此「民進黨不陪公子表演」。立委郭國文表示，彈劾總統賴清德就是藍白轉移在立法院失職，拖延將近一年才審總預算，此外審查國防特別條例一拖再拖，不受人民支持，因此藉由一個毫無正當的彈劾案來轉移焦點。郭國文也說，正因彈劾不具備正當性，導致請來的學者只能用人身攻擊賴清德，就如同過去前立委林國成用三字經怒罵賴清德一樣，都只是為激起人民的情緒，意圖撕裂社會。