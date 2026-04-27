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位於三峽台北大學正門口的27層建築地標「詠藝」正式公開。在學勤路林蔭大道上，這棟全棟崗石打造的新古典建築，在長達六年時間裡，始終以醒目卻又低調的姿態，靜靜矗立在北大特區最精華的學勤路藝術大道上，這座被外界稱為「神祕大樓」，如今終於揭開面紗，並以「詠藝」為名，為北大特區帶來全新的頂級住宅想像。不同於市場追求效率與速度，「詠藝」選擇以時間淬鍊建築本質。這並非外界所謂的閒置大樓，而是永裕居建設耗費6年時間，經過反覆淬鍊、精心雕琢，堪稱「十年磨一劍」的建築代表作！，更是一場對於頂級住宅理念的實踐。為了在北大特區這樣充滿藝文氣息的環境，留下一棟經得起時間洗鍊的藝術建築，永裕居建設不惜肩負龐大的養護成本，從公設細節的反覆精雕，到植栽景觀的養護成形，透過時間醞釀，只為了讓住戶踏入「詠藝」的那一刻，感受到的不是冰冷的建築空間，而是藝術完美融入生活的最佳體驗。「詠藝」座落台北大學正對面的學勤路林蔭大道上，擁有面積1597坪、雙面臨路完整基地，堪稱北大特區難得一見的完整角地條件。外觀設計特別禮聘國際知名P&T集團操刀，以經典石材語彙勾勒出凌空27層的對稱平衡美感，成為區域內極具識別度的垂直地標。在建築之外，亦攜手瀚翔景觀，以細膩尺度梳理中庭與綠意動線，讓自然不只是圍繞建築，而是成為生活的一部分。公設規劃方面，「詠藝」同樣展現「不計代價」的誠意，跳脫傳統建案對機能與設備的著墨，轉而以「可被收藏的空間」為核心思維，導入國際頂級百年工藝品牌，包括義大利經典家具品牌 Poltrona Frau、B&B Italia 與 Maxalto，以細膩皮革、比例與工藝，定義生活的質感高度。燈光與器物則選用法國皇室水晶品牌 Saint-Louis ，以及義大利燈飾設計指標 FLOS，在光影之間鋪陳出層次與情緒，同時更攜手多位國內知名藝術家，為公共空間量身訂製雕塑、裝置等當代藝術創作，讓藝術不再只是空間中的展示品，而是與生活共存的日常風景。住家以51至77坪純三房格局為主，在空間尺度、格局比例與居住舒適度之間精準拿捏，打造兼具氣度與實用性的生活場域，並嚴選德國頂級廚具bulthaup與衛浴品牌Villeroy & Boch、Grohe，將機能性與工藝美學融為一體，每一處細節皆回應永裕居建設對頂級住宅的深刻理解。由於從地段、基地條件到建築軟硬體規劃等規格，皆為北大特區前所未見，「詠藝」也被各界看好將挑戰三峽區域房價天花板。全案於2026年第一季正式公開、僅有少量廣告釋出的情況下，即吸引具資產配置眼光的企業主、高階主管等高端買盤進場，已有陸續成交。「詠藝」的正式面世，不僅填補了北大特區高端住宅的空白，更不畏外在流言，要以這場堅持6年淬鍊，直至完美才公開的「建築馬拉松」向市場證明，真正好的作品經得起時間考驗與等待，而稀有性與收藏價值，則是這群金字塔頂端客群選擇置產標的時的首要考量。