每年 5 月繳稅季來臨，讓民眾原本緊繃的每月開支更雪上加霜，華南銀行發現，每年五月申辦信貸的人數比例竟然增加一成以上！尤其肩負子女教育、長輩照護及房貸負擔的「三代夾心族」，資金調度需求更為明顯。為協助民眾更從容因應稅月資金壓力，華南銀行分享日常金流配置三原則，並祭出繳稅季限時手續費 2,999 元起優惠信貸方案，協助民眾減輕短期周轉壓力！
稅壓「三代夾心」族！40-59歲成報稅季信貸申辦主力
許多民眾習慣將每月賺得的收入和獎金先投入消費，或者將收支結餘全數投入股市或定期投資，未預留足夠稅款準備金。當 5 月繳稅季來臨，可能就必須借高利率的「預借現金」或投資提前變現而被迫「賣在低點」！
根據華南銀行內部統計，繳稅季信貸申請族群中，以 40 至 49 歲壯年佔比逾 36% 為最高、其次是30-39歲和50-59歲族群，各佔 25%。值得注意的是，40-59歲的面臨承擔家庭、子女、長輩負擔的「三代夾心族」合計佔了 61%，面對五月同時要繳年度所得稅和房屋稅，面臨的資金調度壓力山大。
華南銀行建議金流配置三原則
面對繳稅季帶來的資金需求，華南銀行建議民眾可掌握「金流配置三原則」，建立更有韌性的財務節奏。首先，應提早估算年度稅額，並及早預留稅款，避免等到實際申報時才發現資金缺口；其次，可透過有意識的資產分配，合理安排日常支出、稅款及貸款還款，降低單一時間點大額支出的衝擊；第三，若真的出現短期周轉需求，也可善用條件透明、流程便利的金融工具，如信用貸款，協助平衡短期支出壓力。
華南銀行指出，做好日常金流配置固然重要，但面臨繳稅季大筆稅款與其他固定支出重疊時，為協助民眾兼顧生活支出與理財節奏，華南銀行提供信貸手續費限時優惠，可以化整為零、以時間換取空間，並且快速撥款，可作為靈活調度現金流的選擇。
華南銀行提供多元信貸方案，利率最低2.23%起，另針對小資族提供首期利率0.01%專案，協助民眾靈活調度資金、兼顧生活品質。最長可分 7 年攤還，藉由拉長還款期限，讓家庭財務壓力更輕鬆！
華南銀行繳稅季限時優惠，手續費有感減壓
為協助民眾在報稅旺季減輕資金調度成本，華南銀行也祭出報稅季限時優惠活動。自 4 月 29 日至 5 月 29 日止，凡線上申辦任一信貸方案，且所得總額達 100 萬元以上，即可享有手續費新台幣 2,999 元起限時優惠，協助納稅人在資金安排上更具彈性，也為報稅季減輕部分財務壓力。歡迎上官網線上申請或填寫資料預約專人聯絡，把握最佳貸款時機。
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許多民眾習慣將每月賺得的收入和獎金先投入消費，或者將收支結餘全數投入股市或定期投資，未預留足夠稅款準備金。當 5 月繳稅季來臨，可能就必須借高利率的「預借現金」或投資提前變現而被迫「賣在低點」！
根據華南銀行內部統計，繳稅季信貸申請族群中，以 40 至 49 歲壯年佔比逾 36% 為最高、其次是30-39歲和50-59歲族群，各佔 25%。值得注意的是，40-59歲的面臨承擔家庭、子女、長輩負擔的「三代夾心族」合計佔了 61%，面對五月同時要繳年度所得稅和房屋稅，面臨的資金調度壓力山大。
華南銀行建議金流配置三原則
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華南銀行指出，做好日常金流配置固然重要，但面臨繳稅季大筆稅款與其他固定支出重疊時，為協助民眾兼顧生活支出與理財節奏，華南銀行提供信貸手續費限時優惠，可以化整為零、以時間換取空間，並且快速撥款，可作為靈活調度現金流的選擇。
華南銀行提供多元信貸方案，利率最低2.23%起，另針對小資族提供首期利率0.01%專案，協助民眾靈活調度資金、兼顧生活品質。最長可分 7 年攤還，藉由拉長還款期限，讓家庭財務壓力更輕鬆！
華南銀行繳稅季限時優惠，手續費有感減壓
為協助民眾在報稅旺季減輕資金調度成本，華南銀行也祭出報稅季限時優惠活動。自 4 月 29 日至 5 月 29 日止，凡線上申辦任一信貸方案，且所得總額達 100 萬元以上，即可享有手續費新台幣 2,999 元起限時優惠，協助納稅人在資金安排上更具彈性，也為報稅季減輕部分財務壓力。歡迎上官網線上申請或填寫資料預約專人聯絡，把握最佳貸款時機。