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▲發又發娛樂城於新港奉天宮設置服務攤位，提供飲水與杯套等補給物資，亦邀請網紅參與現場互動。（圖／翻攝畫面）

▲發又發娛樂城於新港奉天宮設置服務攤位，提供飲水與杯套等補給物資，亦邀請網紅參與現場互動。（圖／翻攝畫面）

一年一度大甲媽祖遶境吸引各地信眾參與，也有不少企業行動力挺。其中，發又發娛樂城今年也走入遶境行列，在嘉義新港奉天宮透過設攤補給與網紅互動，為長時間步行的信眾提供實質支持。今年大甲媽祖遶境於4月17日22時5分自大甲鎮瀾宮起駕，20日駐駕嘉義新港奉天宮，21日上午舉行祝壽大典，並於當日深夜起駕回鑾，26日完成回駕安座。遶境期間信眾隨行，沿途人潮綿延，彼此扶持、共享資源，展現深厚信仰力量與濃厚的公益互助精神。發又發娛樂城指出，今年於4/21在新港奉天宮設置服務攤位，提供飲水與杯套等補給物資，協助信眾補充體力，亦邀請網紅參與現場互動，將年輕世代的活力與傳統信仰文化融合，透過簡單互動與誠摯祝福，亦將品牌理念「陪伴、回饋、分享」傳遞給每參與遶境的信眾。發又發娛樂城表示，品牌即日起至4月30日止推出「百萬週年慶」活動，壓軸大獎為百萬級豪華休旅車。此次透過遶境現場宣傳與網紅助陣將打造「信仰 × 娛樂 × 行銷」的跨界整合模式。未來將持續以實際行動參與各類公共活動，期望在長期投入中，深化與社會的連結，發揮穩定且正向的影響力。