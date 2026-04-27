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▲湯唯今日出席品牌活動，肚子看起來明顯隆起。（圖／微博@麻辣表哥）

46歲中國女星湯唯在2014年嫁給韓國導演金泰勇後，2016年生下寶貝女兒，一家三口生活幸福甜蜜。不料近日有中國粉絲發現，湯唯身材變得較為圓潤，似乎懷上二胎，3月偶遇出席活動的倪妮時，對方還提醒粉絲不要推她，更讓粉絲相信傳聞真實性。而今（27）日，湯唯時隔1個月再度現身，穿著一身寬鬆黑色風衣出席品牌活動，被發現小腹凸起，看起來比之前更加明顯，就連衣服都遮不住，再度讓「疑似湯唯懷二胎」的關鍵字衝上微博熱搜。湯唯在今日出席Burberry品牌活動，只見身穿寬鬆黑色風衣的她，面帶笑容地揮手打招呼。但不少人都注意到，她的腹部隆起弧度比之前更加明顯，就連風衣都蓋不住，再度讓二胎傳聞瘋傳。網友都紛紛表示：「這看起來很明顯，應該可以把疑似拿掉」、「如果真的是懷孕，這個狀態真的太好了吧。」事實上，湯唯懷二胎的傳聞已傳了1個多月，3月湯唯與老公金泰勇在北京三里屯零偽裝逛街時，很快就被粉絲認出來跟拍。而當時的湯唯衣著寬鬆，身形看起來就比之前稍微圓潤一點，湯唯逛街時更似乎有意無意地用包包遮住自己的肚子。除此之外，另一個讓粉絲猜測她懷二胎的原因，就是當天湯唯夫妻逛街時，偶遇在附近出席活動的好友倪妮，湯唯還在人群中跟倪妮打招呼，倪妮見狀也立刻走到湯唯身邊，隔著護欄聊天。只見倪妮貼著湯唯的耳朵說話，刻意遮掩嘴型，但兩人的對話內容卻還是被網友放大解讀。大家透過倪妮的神情和唇語，猜測她是在問湯唯是否懷孕了，湯唯點頭後，倪妮默默將視線放在她的腹部，閨密間的互動耐人尋味。之後倪妮在保鑣的護送下要先行上車離開現場，但她走到一半又突然回頭，對著湯唯周邊的粉絲大喊：「你們別擠她！你們別擠她！」霸氣守護閨密，這個舉動也更加坐實外界對於湯唯懷孕的猜想。