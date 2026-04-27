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▲Ukai-tei Kaohsiung於5/8至5/10推出三日限定甜點「花影・荔語」，以荔枝與玫瑰為風味主軸，透過細緻堆疊的結構展現多重口感。（圖／THE AMNIS然一酒店提供）

迎接母親節，THE AMNIS然一酒店以「將情感轉化為體驗」為核心，推出橫跨甜點、餐桌與微醺時光的期間限定提案。即日起開放預購母親節限定「玫瑰荔枝蛋糕」，還有Ukai-tei Kaohsiung於5/8至5/10登場的三日限定甜點「花影・荔語」，並延伸結合獺祭梅酒的節慶專屬優惠，透過花香與果韻交織的細緻風味，呈現層層遞進的感官演出。THE AMNIS然一酒店即日起推出母親節限定「玫瑰荔枝蛋糕」，以柔和粉色鏡面與優雅花卉造型勾勒出細緻外觀。風味以玫瑰花香結合清新荔枝果韻為主軸，展現輕盈且層次分明的口感。內層自覆盆子巴芮脆底展開，帶來微酥口感，搭配柔軟杏仁海綿蛋糕與玫瑰荔枝覆盆子果凍，交織出酸甜平衡的果香層次；外層則以荔枝覆盆子優格慕斯包覆，入口滑順，尾韻清新優雅。整體在花香、果香與乳香之間取得恰到好處的平衡，甜而不膩，細緻呈現情感般層層遞進的風味變化。即日起開放預購，4/30前訂購享早鳥優惠。為迎接母親節，Ukai-tei Kaohsiung於5/8至5/10推出三日限定甜點「花影・荔語」，以荔枝與玫瑰為風味主軸，透過細緻堆疊的結構展現多重口感。甜點融合杏仁蛋糕、覆盆子果餡與荔枝晶凍，外層以輕盈的荔枝玫瑰慕斯包覆，並點綴荔枝冰、新鮮果肉與玫瑰晶凍，於上桌時淋上特製荔枝醬汁，讓香氣瞬間綻放，形塑一場從視覺到味覺的細緻演出。凡於活動期間用餐，賓客亦可享「玫瑰荔枝蛋糕」及「獺祭梅酒」專屬加購禮遇。