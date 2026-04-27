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立法院長韓國瑜今（27）日針對對美軍購案召集朝野協商，儘管各黨對採購項目與金額仍存歧見，美國在台協會（AIT）臉書也頻繁發文，希望軍購盡快通過，引人起疑的是，AIT今日前兩篇發文都以處長谷立言的專訪口吻對台喊話，傍晚公布與民眾黨主席黃國昌的會面時，卻改由副處長梁凱雯以「代理處長」身分出席，外界質疑，谷立言是否已離台返回美國？回顧今日AIT的發文情形，上午11點多與下午3點多分別釋出谷立言的專訪內容，強調台灣通過全面性特別預算向國際發出信號至關重要，並點名海馬士火箭、無人機等系統是美台防禦的重點。谷立言在文中不僅將無人機產業比喻為台灣下一個半導體，更催促國防特別條例應越快通過越好。三小時後AIT發布代理處長梁凱雯與黃國昌會面，身分職稱卻變成了「代理處長」。事實上，這種安排並非首次，去年9月台北國際航太暨國防工業展期間，同樣是由代理處長梁凱雯負責接待總統賴清德。不過，淡大戰略所副教授林穎佑接受《NOWNEWS今日新聞》採訪表示，去年谷立言未出席國防工業展，也是代理處長出席，外界不需過度聯想。依照美國外交慣例，駐外館長或處長若在國內，通常會親自接見元首或主要政黨領袖，除非處長不在國內或因故無法執行職務，才會由副手掛上「代理」職銜。在軍購案朝野攻防的敏感時刻，谷立言是否已離台返回美國，動向引人關注。對此，台灣民眾黨發言人張彤回應，與國際部跟美方保持非常頻繁且密切的互動，但由於黃國昌地方事務繁雜，谷立言也事務繁重，時間上不好安排，雙方也都對於提升台灣的國防能力有高度共識，因此促成今天的拜會活動。