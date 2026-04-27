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台北地方法院國民法官法庭今（27）日審理一起震驚業界的殺人案件，雲云科技董事長曾志新，去年涉嫌持刀殺害公司梁姓技術長，案發後再自殘。檢方依殺人罪起訴，全案進入審理程序，預計30日下午2時30分宣判。庭審出現令人動容一幕，梁姓技術長的妻子出庭陳述，情緒哀痛表示，至今未能見到丈夫最後一面。檢察官詢問是否有話想對亡夫說，她強忍悲痛表示：「我們會好好過下去，我們跟他的朋友會一直很想念他、一直很愛他。」檢警調查指出，曾志新於民國106年創立雲云科技，主打智慧寶寶攝影機產品，但與梁男長期關係不睦。去年2月26日，曾男先行購買主廚刀並藏於公司。3月6日，梁男在工作群組發表長文批評公司經營並宣布離職，引發衝突。隔日3月7日，曾志新以交接為由邀梁男到公司，雙方討論撤文問題時發生爭執。曾男隨後繞至梁男身後，持刀朝頭部與頸部猛刺至少9刀，導致梁男身亡。犯案後曾男吞刀自殘，經同事報警送醫後撿回一命。全案由台北地檢署依殺人罪起訴，目前由國民法官專庭審理中，案件即將宣判，備受社會關注。