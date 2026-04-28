根據星巴克官網，今（28）日「星巴克買一送一」咖啡優惠，星巴克表示，冰那堤、巧克力可可碎片星冰樂foodpanda外送優惠，輸入「週二星享日」優惠碼再折70元；「星巴克10元」隱藏買法！使用foodomo優惠碼輸入「星朋友」，新客首購滿160元「現折150元」；聯名《穿著Prada的惡魔2》三款主角新品開喝。摩斯漢堡表示，周二咖啡日特價49元，全天爽喝大杯咖啡優惠一覽。
星巴克：買一送一再折70元！10元咖啡隱藏買法被挖出
今天不只爽喝「星巴克買一送一」再折70元！超狂「星巴克10元」咖啡優惠隱藏買法被挖出。
「星巴克買一送一」再省70元！根據星巴克官網，4月28日（二）foodpanda週二指定品項好友分享日，活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰那堤、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯星巴克招待。
開喝2杯特大杯「冰那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯特大杯「巧克力可可碎片星冰樂」優惠價170元（原價340元）。今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」。相當於今天免出門也能爽喝店內價「星巴克買一送一」再現折70元。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克10元隱藏買法！foodomo表示，超狂首購星巴克咖啡優惠限時再加開，網路分享許久的超狂「星巴克10元」隱藏買法，4月27日至5月1日，foodomo新客輸入優惠碼「星朋友」，首購消費滿160元「現折150元」，買一杯160元星巴克只要付10元。
提醒大家，詳細活動內容依foodomo APP公告為準；foodomo 保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利。
星巴克：《穿著Prada的惡魔2》聯名！3大角色新品4/29開喝
星巴克最新聯名《穿著Prada的惡魔2（The Devil Wears Prada 2）》，電影4月29日正式上映、雙方展開全球合作，台灣星巴克同步推出三款以電影經典角色為靈感的客製化特調飲品。
◾️「米蘭達」特調馥郁那堤：經典那堤再加一份濃縮咖啡、搭配高溫、無奶泡的低脂牛奶，開喝時尚權威特有的極致精準。Mi
randa’s Signature Starbucks Order，中杯140元、大杯155元、特大杯170元，僅提供熱飲。
◾️「小安」特調燕麥奶卡布奇諾：絲滑燕麥奶調製的經典卡布奇諾、融合焦糖風味糖漿，青澀蛻變優雅的魅力。Andy’s Starbucks Oatmilk Cappuccino，中杯160元、大杯175元、特大杯190元，僅提供熱飲。
◾️「奈吉」特調雙份濃縮康寶藍：雙份濃縮Espress o交織厚實摩卡醬的可可香氣、覆以 頂層奶油。Nigel’s Starbucks Go to Doppio單一容量120元
星
巴克不只將於《穿著Prada的惡魔2》電影中亮相， 位於紐約市的星巴克典藏紐約帝國大廈門市（Starbucks Reserve® Empire State Building），還將提供限量版宣傳刊物《Runway Magazine》。
摩斯漢堡：周二咖啡日「大杯摩斯咖啡49元」一整天都優惠！
摩斯漢堡表示，今周二摩斯咖啡日優惠，4月28日「大杯摩斯咖啡」特價49元（原價60元），全天都優惠；即日起至4月30日，早餐「蕃茄吉士蛋貝果＋中杯摩斯咖啡（冰／熱）」特價89元、「青梅豬排堡＋中杯摩斯咖啡（冰／熱）」特價99元。飲品還可享加10元升級中杯「雨林聯盟認證咖啡豆」精選咖啡（冰／熱）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今天不只爽喝「星巴克買一送一」再折70元！超狂「星巴克10元」咖啡優惠隱藏買法被挖出。
「星巴克買一送一」再省70元！根據星巴克官網，4月28日（二）foodpanda週二指定品項好友分享日，活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰那堤、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯星巴克招待。
開喝2杯特大杯「冰那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯特大杯「巧克力可可碎片星冰樂」優惠價170元（原價340元）。今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」。相當於今天免出門也能爽喝店內價「星巴克買一送一」再現折70元。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止。
提醒大家，詳細活動內容依foodomo APP公告為準；foodomo 保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利。
星巴克：《穿著Prada的惡魔2》聯名！3大角色新品4/29開喝
星巴克最新聯名《穿著Prada的惡魔2（The Devil Wears Prada 2）》，電影4月29日正式上映、雙方展開全球合作，台灣星巴克同步推出三款以電影經典角色為靈感的客製化特調飲品。
◾️「小安」特調燕麥奶卡布奇諾：絲滑燕麥奶調製的經典卡布奇諾、融合焦糖風味糖漿，青澀蛻變優雅的魅力。Andy’s Starbucks Oatmilk Cappuccino，中杯160元、大杯175元、特大杯190元，僅提供熱飲。
星
摩斯漢堡：周二咖啡日「大杯摩斯咖啡49元」一整天都優惠！
摩斯漢堡表示，今周二摩斯咖啡日優惠，4月28日「大杯摩斯咖啡」特價49元（原價60元），全天都優惠；即日起至4月30日，早餐「蕃茄吉士蛋貝果＋中杯摩斯咖啡（冰／熱）」特價89元、「青梅豬排堡＋中杯摩斯咖啡（冰／熱）」特價99元。飲品還可享加10元升級中杯「雨林聯盟認證咖啡豆」精選咖啡（冰／熱）。