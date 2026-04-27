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立法院今（27）日針對國防軍購特別條例進行第三次朝野協商，會中國民黨立委徐巧芯拋出8000億元版本，遭自家總召傅崐萁以「須回黨團討論」為由拒絕，導致協商再度卡關。立法院長韓國瑜最後裁示5月6日再議。對此，民進黨隨即在臉書發文表達強烈不滿，痛批藍白兩黨根本是故意阻擋國防建設，讓國家安全陷入空轉。民進黨指出，行政院提出8年1.25兆元的預算草案，至今已被藍白聯手拖延五個月。綠營質疑，藍營立委過去一個月內多次「擺爛」，包含集體缺席委員會、對國防規畫一問三不知，甚至在機密專報時也僅有一位立委出席。民進黨認為，藍白兩黨宣稱對金額沒共識、要回黨團討論，只是「一推二拖三裝死」的藉口，事實上就是在拖累預算編列與軍購進度。針對協商過程，民進黨更點名民眾黨立委劉書彬完全沒進入狀況，當場被韓國瑜抓包「資料都沒讀」，場面相當尷尬。綠營強調，提升國防戰力已經不能再等，藍白立委一邊說要監督、一邊卻不斷阻擋，態度令人無法接受。民進黨要求國民黨與民眾黨向全民交代，到底還要拖多久？若是防衛出現破口，這份責任藍白兩黨根本負擔不起。