我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國防部公布監控旅洋2型052C型飛彈驅逐艦監控照。（圖／國防部提供）

國防部今（27）日晚間表示，共軍旅洋2型驅逐艦、江開2型護衛艦等船艦編隊，今日進入我澎湖西南海域活動。國軍運用海、空兵力，對其保持嚴密監控並適切應處。「國防特別預算條例」今日下午第三度進行朝野協商，國防部長顧立雄協商前受訪透露敵情威脅是日益升高，在澎湖西南海域有數艘共艦結合空中兵力進行演練。國軍海上及空中兵力持續嚴密的監控。顧立雄重申，1.25兆軍購特別預算才符合整體戰略規劃，也希望能夠得到朝野都能支持。