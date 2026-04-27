國防部今（27）日晚間表示，共軍旅洋2型驅逐艦、江開2型護衛艦等船艦編隊，今日進入我澎湖西南海域活動。國軍運用海、空兵力，對其保持嚴密監控並適切應處。 我是廣告 請繼續往下閱讀 「國防特別預算條例」今日下午第三度進行朝野協商，國防部長顧立雄協商前受訪透露敵情威脅是日益升高，在澎湖西南海域有數艘共艦結合空中兵力進行演練。國軍海上及空中兵力持續嚴密的監控。顧立雄重申，1.25兆軍購特別預算才符合整體戰略規劃，也希望能夠得到朝野都能支持。 ▲國防部公布監控旅洋2型052C型飛彈驅逐艦監控照。（圖／國防部提供） 相關新聞 軍購條例三度協商無共識 谷立言：國防特別條例越快通過越好軍購條例三度協商挑燈夜戰？顧立雄曝：共軍澎湖西南演訓敵情嚴峻金六結營長播中共統戰電影「八佰」 陸軍：記申誡2次憲兵T112步槍瞄具放庫房？訓練鐵瞄沒用 軍方坦言：換訓不確實 呂炯昌編輯記者桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。政治立場：...作品集 共軍軍購特別預算澎湖國防部顧立雄