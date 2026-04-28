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▲張孝全在近期推出的《深度安靜》、《欠妳的那場婚禮》等作品中展現不同風格的演出，表現有目共睹。（圖／記者吳翊緁攝）

▲張孝全自認曾經不懂怎麼跟小孩子相處，現在管教兒子有一套原則。（圖／記者吳翊緁攝）

▲張孝全雖然已為人夫、人父，強大的魅力還是深受各方認同，甚至成為政治界的話題。（圖／記者吳翊緁攝）

從年輕入行時就樹立「男神」標誌的張孝全，雖然已是43歲的爸爸，在許多人眼中仍極具性魅力。他近來先有入圍金馬獎最佳男主角的《深度安靜》上映，接著又有與《影后》導演嚴藝文合作的《欠妳的那場婚禮》要播出，角色性格與遭遇都不同，呈顯多方面的演技。他坦言自己變得比年輕時更感性，連看動畫片《靈魂急轉彎》都會不停掉眼淚。7歲的兒子在他眼中很多話，相當社牛、喜歡被看見，如果以後想進演藝圈，他不會阻止。最近張孝全在戲裡的身分也隨著他在生活中的改變，以「人夫」、「人父」居多。《深度安靜》裡他面對林依晨懷孕，本來充滿將為人父的喜悅，卻因林依晨被勾起過去的陰影，做出極端決定，讓他受到莫大衝擊，心裡充滿疑問。在《欠妳的那場婚禮》他則曾是紅牌樂團主唱，中年後被認為江郎才盡，與老婆蘇慧倫的婚姻關係降至冰點。他的演技更臻成熟，表現有目共睹，戲外他則認為自己變感性，從看電影不會掉淚到現在會淚流不止，覺得就是43歲最自然的樣子。提到年輕時和現在的不同，張孝全自覺過去偏理性而且不太擅長表達，看電影就算難過也不會哭，現在卻容易淚腺失守，想到在看《靈魂急轉彎》時，被劇情打動到本來還是堅持不能哭，突然眼淚一流下來就沒辦法停，有被自己嚇到。過去總有些原則，目前的他認為可以把這些原則或框框放掉，也不會太後悔過去的堅持，人生畢竟不能重來。他坦言自己的性格是針對某些在意的事項會緊緊抓住，其他地方就不太有什麼意見，別人想但他不願意勉強，也可以隨他們去。倒是管教兒子，他很要求平常日（週一到週五）嚴禁使用3C跟吃零食，週末就會放鬆、讓孩子自己想怎樣就怎樣，笑言：「iPad、零食、電視隨便你，想看就看、想吃就吃。」可是其實小孩子也沒辦法一直吃，自己會覺得膩。他承認原先是不太會跟小朋友相處的人，剛當爸的時候也還是很自我、很幼稚，坦言：「會不知道應該怎麼辦，需要娃娃音嗎？」現在他看到兒子，就覺得和自己有個地方蠻像：喜歡講話。可是兒子很社牛，又跟他不同了，兒子只要「暖機」一下就可以到處聊天，也對所有人都很感興趣，喜歡被看到，感覺上有接棒進演藝圈的潛力。若是往後兒子真的想要朝演藝圈試試看，張孝全也不會反對，覺得就算成功或失敗，都會是他的人生經驗，就讓他去闖一闖。《深度安靜》已入選義大利烏迪內遠東國際影展主競賽單元，台北時間今（28）日晚間將放映，5月2日揭曉得獎名單，《欠妳的那場婚禮》則會於6月20日起在公視與串流平台推出。