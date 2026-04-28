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《吉米夜現場》主持人開酸第一夫人，惹毛川普

美國總統川普（Donald Trump）當地時間25日晚間於白宮記者協會（White House Correspondents' Association）宴會遭遇槍擊事件，31歲的槍手艾倫（Cole Tomas Allen）被當場制伏。艾倫週一在華府一處聯邦法院出庭，被控3項罪名，分別是：企圖暗殺美國總統、跨州運輸槍械、在暴力犯罪中使用槍支。綜合美媒報導，艾倫被指控的3項罪名，最高可被判終身監禁，另外還有10年有期徒刑，當局並在同一天於司法部舉行記者會，展示槍手所攜槍械等武器，包含霰彈槍、手槍、刀具等等。檢察官巴蘭坦（Jocelyn Ballantine）在庭上表示，艾倫攜帶武器前往華盛頓特區，目的是為了實施政治暗殺，目標則為川普總統。法官下令艾倫還押候審，預計週四（30日）舉行聽證會，決定是否繼續羈押。迪士尼（Disney）旗下的《美國廣播公司》（ABC），其知名脫口秀節目《吉米夜現場》，主持人卡梅爾（Jimmy Kimmel）涉嫌在直播節目中，嘲諷川普之妻梅蘭妮亞（Melania Trump）就像一位「準寡婦」。據悉，該節目片段於槍擊發生前2天播出，主要內容是講述川普家庭與已故淫魔富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。卡梅爾酸溜溜的表示：「我們的第一夫人也在場，看看梅蘭妮亞多麼美麗，川普夫人，妳有一種像『準寡婦』般的光彩」。對此，川普則反擊稱，卡梅爾自以為幽默，呼籲ABC與迪士尼應立即將他解僱。梅蘭妮亞亦罕見指責卡梅爾，指控對方的言論充滿仇恨和暴力，質疑卡梅爾是懦夫，只會躲在ABC背後，敦促他所屬的公司應表明立場。卡梅爾並非第一次與川普政府槓上，去年9月，他就曾因在節目中不當評論保守派評論員柯克（Charlie Kirk）遭槍擊一案，遭川普親信、聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）主席卡爾（Brendan Carr）向迪士尼及ABC施壓，節目一度被停播。