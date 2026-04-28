印尼首都雅加達近郊一處車站，當地時間週一驚傳火車相撞事故，截至發稿時間為止，已知造成至少4人死亡，數十人受傷，多人一度受困在嚴重受損的車廂內。
綜合《美聯社》等外媒報導，這起事故發生在距離雅加達（Jakarta）約25公里處的勿加西帝摩車站（Bekasi Timur Station），位於西爪哇省的勿加西市（Bekasi），是雅加達重要的衞星城之一。
事故起因是一列名為「Argo Bromo Anggrek」的長途列車，不知何故，撞上一輛當時正停靠在那的通勤列車尾部。
當地電視台和社群媒體上流傳的影像顯示，事發當下，乘客驚慌失措，車站湧進大量詢問家人下落的民眾。
印尼國營鐵路公司「PT Kereta Api Indonesia」透過聲明表示，約有38名乘客被送往醫院接受治療，並為事故的發生向全國民眾致歉。
報導指出，傷亡者多集中在被撞的通勤列車，「Argo Bromo Anggrek」上約240名乘客則被安全疏散。
報導提到，印尼的鐵路系統網普遍老舊，事故率相當頻繁，2024年1月就曾發生2列火車在西爪哇省相撞，當時也是造成至少4人死亡。
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事故起因是一列名為「Argo Bromo Anggrek」的長途列車，不知何故，撞上一輛當時正停靠在那的通勤列車尾部。
當地電視台和社群媒體上流傳的影像顯示，事發當下，乘客驚慌失措，車站湧進大量詢問家人下落的民眾。
報導指出，傷亡者多集中在被撞的通勤列車，「Argo Bromo Anggrek」上約240名乘客則被安全疏散。
報導提到，印尼的鐵路系統網普遍老舊，事故率相當頻繁，2024年1月就曾發生2列火車在西爪哇省相撞，當時也是造成至少4人死亡。