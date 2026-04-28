男星朱軒洋近期被爆與「鄉民女神」吳卓源復合，2人關係動向引發外界高度關注，不過除了復合消息外，更傳出這段感情背後仍有未曝光的案外案，使整段感情線更加複雜，根據相關人士透露，雖然吳卓源當時表示與朱軒洋「已經玩完了」，但實際並未如外界所想完全斷開，而同時朱軒洋也在拍戲時私會新人演員蒲禾菲，導致對方與交往多年的男友分手，多重感情線重疊讓人眼花撩亂。

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▲朱軒洋（中）曾腳踏吳卓源（左）、Cindy（右）兩條船，更捲入新人演員蒲禾菲與其交往多年男友的感情。（圖／翻攝自吳卓源、朱軒洋、Cindy IG）
▲朱軒洋（中）曾腳踏吳卓源（左）、Cindy（右）兩條船，更捲入新人演員蒲禾菲與其交往多年男友的感情。（圖／翻攝自吳卓源、朱軒洋、Cindy IG）
朱軒洋劈腿風波再被翻出　拍戲期間爆私會蒲禾菲

回顧過去，朱軒洋曾被拍到在與前女友Cindy交往期間，在河濱公園與吳卓源私下約會，當時已引發「劈腿」質疑，如今相關舊聞再度被翻出，讓外界對其感情處理方式產生疑問。根據《鏡週刊》報導，知情人士指出當年他與吳卓源的互動並非短暫往來，而是持續一段時間，甚至在分手與交往的時間點上出現重疊，讓整體情況更顯複雜。

除了與吳卓源的關係外，朱軒洋在拍攝《欠妳的那場婚禮》期間，也被爆與合作演員蒲禾菲私下頻繁往來，據傳2人在戲外多次見面，關係延續至拍攝結束後一段時間，使外界質疑是否「因戲生情」，這段互動也讓原本單純的戀情，逐漸演變為多角關係的複雜局面。

▲蒲禾菲（如圖）在拍戲期間，傳出與朱軒洋私會。（圖／翻攝自蒲禾菲IG@ariellegrimm_）
▲蒲禾菲（如圖）在拍戲期間，傳出與朱軒洋私會。（圖／翻攝自蒲禾菲IG@ariellegrimm_）
女方原有男友　感情變化引發連鎖影響

更受關注的是，蒲禾菲當時被指已有交往多年的男友余晉，2人關係曾被外界視為穩定，然而隨著傳聞曝光，雙方感情出現裂痕，最終走向分手。知情人士透露，余晉因無法接受感情變動而選擇結束關係，使整起事件牽涉人數進一步擴大，也讓外界對演藝圈感情狀態產生更多聯想。

回顧朱軒洋過往情史，幾乎都與合作作品密切相關，從與吳卓源的合作，到早期與蔡淑臻的緋聞，皆被認為是「因戲生情」的案例之一。尤其在《欠妳的那場婚禮》中，蒲禾菲飾演對男主角深情守候的角色，戲裡戲外關係容易被模糊界線，堪稱是「拍戲發電機」。

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張一笙編輯記者

是一個很喜歡觀察世界的人，立志靠自己的雙腳、雙眼，加上一台攝影機，走遍全世界，把每一個美麗的地方、每一個動人的瞬間，用影像和文字記錄下來。在實現這個夢想之前，我選擇先踏實地耕耘新聞現場，成為一名好記者...