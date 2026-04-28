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▲蔡阿嘎（右）與二伯（左）還原當初跌倒經過。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

二伯傷勢達筋肉層 緊急送醫處理

▲二伯的傷口總共縫了9針。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

二伯受傷仍冷靜求助 夫妻互動曝光

百萬YouTuber蔡阿嘎的妻子二伯日前在家中發生意外，於臥室內不慎滑倒，導致頭部重擊窗戶邊角當場流血不止，據2人事後還原，事發當時為清晨起床時段，室內光線昏暗，加上剛睡醒狀態未完全清醒才會不慎失足，突如其來的撞擊聲也讓在一旁的蔡阿嘎嚇了一跳，發現出意外後馬上緊急送老婆就醫，經檢查後發現傷口深達筋肉層，蔡阿嘎透過影片自嘲怕自己被誤會「家暴」。二伯日前驚傳在浴室中滑倒導致頭破血流，意外發生後二伯頭部傷口明顯，血跡甚至沾染到窗簾，情況相當驚險，蔡阿嘎當下立刻用毛巾幫忙止血，並在第一時間帶她前往醫院就診。經醫師檢查後確認，二伯的頭部傷口約長5公分、深達1.5公分，已經觸及筋肉層，雖然傷勢看似嚴重，但透過影像檢查排除腦震盪與顱內出血風險，因此無需住院治療，後續則需持續觀察恢復情形。在醫院候診期間，蔡阿嘎看到牆上張貼的家暴通報宣導資訊，忍不住苦笑表示擔心外界會誤會這起意外為家庭暴力事件，他坦言當時心中閃過這樣的念頭，也讓整個過程多了一點荒謬感，不過他也強調這純粹是意外事故，並非任何外力造成，語氣中帶點自嘲，也讓粉絲稍微放下心來。值得一提的是，二伯在受傷當下仍保持冷靜，甚至客氣地詢問丈夫是否能帶她去醫院，讓蔡阿嘎忍不住回應「不然呢」，展現夫妻之間的日常互動，這段過程也被分享出來後，不少網友認為兩人相處自然，儘管面臨突發狀況，仍能以幽默態度面對，反而增添生活真實感。經過治療後，二伯並未出現嚴重後遺症，但仍有短暫暈眩情形，她表示受傷後約有2天時間感到不適，之後狀況逐漸改善，目前已恢復正常生活，不過醫師仍建議持續觀察，以防延遲性症狀出現。