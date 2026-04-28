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泰國曼谷市中心的倫披尼公園（Lumphini Park）近期成為城內最夯打卡地，每到傍晚入口處的熱舞區聚集上千人跳帶動跳，舞台升級、燈光、立體音響全到位，盛況甚至比逛夜市還熱鬧。長期觀察曼谷城市生活的粉專「曼谷媽媽 mimi 小獅呱」分享現場觀察直呼：「公園裡有上萬人是合理的，泰國人真的好喜歡跑步。」「曼谷媽媽 mimi 小獅呱」表示，她近期親眼見證倫披尼公園的脫胎換骨。她回憶，先前曾在倫披尼公園遇到曼谷市長（即曼谷都知事察察·西提攀，Chadchart Sittipunt），沒幾天就傳出市府要升級公園設施的消息。她觀察，曼谷大公園定時定點放音樂跳舞早就是日常，倫披尼公園、恰圖恰公園都有，但自從緊鄰的Central Park（中央集團大型複合開發案）營運後，倫披尼的人潮明顯倍增，「我從人潮幾百看到幾千，最扯的時候人潮排到干擾跑步的路線。」熱舞區的硬體更是一路升級。她描述，舞者最早只在平地跳，後來搭起木頭舞台，現在則是不鏽鋼大舞台，搭配3座立體音響、2側大螢幕，帶動跳的舞者也從1名增加到3名。爆紅的源頭是一支跳兒歌的影片，影片走紅後吸引外國人和泰國人慕名加入運動行列，「現在還被LINE MAN認養贊助。」這項說法獲官方背書。根據泰國《Khaosod English》報導，曼谷市長察察今年4月7日親自為倫披尼公園的全新有氧舞蹈舞台揭幕，舞台正是由外送平台LINE MAN與2025年迦拉信府泰國環球小姐「Dada」聯名贊助，揭幕當天Dada親自帶舞，場面盛大。察察強調，市府將持續支持公共運動空間，並計畫把類似的有氧舞台推廣到其他社區，提升市民生活品質。除了熱舞舞台，「曼谷媽媽 mimi 小獅呱」也盤點公園這一輪改造的「有感升級」清單，包括：廁所由Central（中央集團）認養大翻新、園區到處都有免費冰水可取用、花圃顏色變得鮮豔繽紛、兒童遊樂場從1處增加到多個角落、晚上加碼水舞秀、公園圖書館冷氣涼爽舒適，以及人潮回流帶動原本歇業的小店重新開張。她笑說，晚上的公園人潮比夜市還多，「想帶孩子做運動跑跳，公園雖然超大還是要讓路閃人，人真的太多了。」倫披尼公園的進化還沒結束。曼谷都廳（BMA）已於4月10日在公園拉差丹利路（Ratchadamri Road）5號門旁啟用全新「Hawker Center」美食廣場，將原本散落的街邊攤集中管理，每攤每日租金僅60泰銖（約新台幣57元），約130攤輪班營業，背後同樣有LINE MAN協助支付系統與線上銷售，讓平價庶民美食有了乾淨整潔的新家。曼谷市府也在17日宣布，正研議興建空中走廊連接是隆路（Silom Road）與倫披尼公園，未來潑水節等大型活動人流疏導將更安全便利。「曼谷媽媽 mimi 小獅呱」也預告，倫披尼公園接下來還將新增固定餐飲區與天空步道，「不要去逛百貨，快來加入公園熱血行列，這裡有很多補眼睛的好機會」，並俏皮地說熱舞舞台上的卡通貓圖案實在「很會捉重點」，看了讓人會心一笑。對比台灣公園夜間使用率與設施更新進度，這位旅居曼谷的台媽以親身見聞替泰式國旅再添一筆生活感佐證。