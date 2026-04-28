印度奧里薩邦（Odisha）近日發生一樁感人的故事，一條名為「Kali」的流浪犬，為了保護當地30多名小學生的性命，奮不顧身與毒蛇搏鬥，最終孩子們安然無恙，但Kali卻不幸中毒身亡。
綜合《印度時報》等當地媒體報導，Kali是奧里薩邦馬由本傑縣迪拉庫拉村的流浪狗，上週一（20日）早上約8點半，當地一所小學正在舉行校外活動，眾人當時並未發現有條毒蛇正悄悄逼近。然而，在人類反應過來之前，Kali就先察覺到危險，並衝向那條蛇，與牠展開激烈搏鬥。
當地村民透露，Kali英勇奮戰，即使被蛇反覆攻擊也毫不退縮，最終毒蛇被殺，但Kali也在搏鬥中被毒蛇咬傷嘴部，不幸毒發身亡。
由於Kali的犧牲，孩子們得以安然無恙，村民被牠的義舉感動，為牠舉行隆重葬禮，送別這名「狗狗英雄」最後一程。
報導形容，對許多村民來說，Kali不再是路邊無人注意的野狗，而是成為村裡孩子們的守護神，所以牠的死並沒有被當作普通流浪動物來處理，村民們不只用白布鄭重蓋好Kali的遺體，甚至還加上鮮花裝飾，然後將牠放在一輛小推車上，繞村遊行後才下葬。
我是廣告 請繼續往下閱讀
當地村民透露，Kali英勇奮戰，即使被蛇反覆攻擊也毫不退縮，最終毒蛇被殺，但Kali也在搏鬥中被毒蛇咬傷嘴部，不幸毒發身亡。
由於Kali的犧牲，孩子們得以安然無恙，村民被牠的義舉感動，為牠舉行隆重葬禮，送別這名「狗狗英雄」最後一程。
報導形容，對許多村民來說，Kali不再是路邊無人注意的野狗，而是成為村裡孩子們的守護神，所以牠的死並沒有被當作普通流浪動物來處理，村民們不只用白布鄭重蓋好Kali的遺體，甚至還加上鮮花裝飾，然後將牠放在一輛小推車上，繞村遊行後才下葬。