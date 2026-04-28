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「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、 修建及營運移轉案」為台鐵旗下最大招商案，由於台北車站人流量高達60萬人次，可說是百貨業者的兵家必爭之地，台鐵召開評審後，今日正式宣布，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」。台鐵公司於4月22日召開「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」甄審委員會，辦理綜合評審作業，經8家合格申請人進行簡報及現場甄審委員詢答後，台鐵正式宣布，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」，後續台鐵公司將依規定與最優申請人進行議約及簽約作業。台鐵公司說明，此次綜合評審同時評定次優申請人為「微風廣場實業股份有限公司」，如與最優申請人無法完成議（簽）約，得通知次優申請人遞補議約。「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、 修建及營運移轉案」為台鐵旗下最大招商案，由於台北車站人流量高達60萬人次，加上周邊區域重大開發案陸續進行，預計至少可創造年營收50億元，因此在各家幾乎是百貨業者的兵家必爭之地，包含統一、新東陽、新光三越、微風、潤泰、JR東日本、澎坊、京站、誠品全部出手。台鐵此次提供契約15年，並且有優先續約權8年，最長可經營到2049年，其中包含「增改修建期」2年8個月。台鐵規定改建必須分區進行、改建期間營運不可以中斷。本次招商為台鐵首次採取營運權利金「採用累退制」，也就是營業額越高台鐵抽成比率越低。開發權利金6000萬元，固定權利金1.2億元；微風合約將在7月24日到期、預計7月25日辦理點交。