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立法院朝野黨團昨日針對軍購特別條例三度協商，院長韓國瑜會前更揚言不惜挑燈夜戰也要有結果，未料國民黨內部喬不攏，總召傅崐萁無法接受徐巧芯8000億版本因而散會。對此行政院長卓榮泰今（28）日受訪表示，還是預期國會能夠積極展開並完成各項協商，讓特別條例能夠早日通過，因為早一天完成，就會減少一些外在因素的影響，如果因為受到外在因素影響而刻意拖延的話，那會造成一些不當的想像，所以還是希望朝野政黨都能夠積極地來因應這個事情。對於國防特別條例協商三度破局，卓榮泰表示，還是預期國會能夠積極展開並完成各項協商，讓特別條例能夠早日通過，因為早一天完成，就會減少一些外在因素的影響，如果因為受到外在因素影響而刻意拖延的話，那會造成一些不當的想像，所以還是希望朝野政黨都能夠積極地來因應這個事情。卓榮泰說，整個軍購特別預算，事實上是有三塊拼圖，缺一不可。就是形成「台灣之盾」，也要引入高科技的「擊殺鏈」；而最重要的就是國防相關產業「自主發展」。三塊拼圖缺一不可，換句話說，三顆好球才能夠遏止對方，缺一也不可。卓榮泰強調，軍購是依照國家的需求、財政的能力，跟對方個別的承諾來完成這樣的內容。相信國防部在多很長時間研究、分析所需，希望提供我國的國家，包括美國在內，都能夠按照這個時程來提供，給我國必要的國防自主能力以及先進的國防先進武器。