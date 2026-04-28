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雲林縣斗六市湖山路今天清晨驚傳火警悲劇！一處平房於清晨5點多竄出猛烈火煙，警消接獲報案後迅速出動多個分隊前往灌救，雖然火勢在半小時內獲得控制，但仍遺憾傳出噩耗。一名60歲林姓男子原本已經順利脫困，卻因掛念高齡92歲、行動不便的母親，冒險折返火場試圖救人，最終母子倆雙雙葬身火窟。鄰里聽聞這場孝子救母的憾事，深感鼻酸，至於詳細起火原因仍有待釐清。事發在今天清晨5時18分，消防局接獲報案指稱雲林縣斗六市湖山路一處平房竄出烈火，隨即調派斗六、古坑、林內等多個分隊趕往灌救。儘管救援小組在5時54分便迅速撲滅火勢，但仍無法挽回受困屋內的92歲林姓老婦與其60歲兒子的生命。據了解，平日與母親同住的林男本已在第一時間與侄子逃出火場，但因掛念行動不便的老母親仍受困房內，他不顧現場高溫與危險，毅然轉身衝回火海救人，然而，由於屋內堆放易燃物導致火勢極猛，加上平房建材不敵烈焰導致屋頂崩塌，林男最終未能將母親帶出，兩人不幸雙雙倒臥在房間門口，明顯死亡。地方人士感嘆表示，林家家境清寒，長年仰賴外界救濟度日，林男平時非常孝順，一直親力親為照顧老母親。湖山里長鄧玉足也感傷回憶，昨天才目睹林男推著母親前往長照據點，沒想到今日清晨的一場大火竟讓母子倆從此天人永隔。至於火場燃燒面積約為30平方公尺，詳細的起火點與發生原因，仍有待火調科人員進一步採證調查釐清。