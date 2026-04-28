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▲朱軒洋出道以來，憑藉精湛演技屢屢獲得獎項肯定，一度被視為明日之星。（圖／記者葉政勳攝）

朱軒洋、吳卓源雙雙認愛 男方被爆私會新人演員

▲然而朱軒洋的演技與名氣，伴隨著許多緋聞跟爭議，讓他從演藝圈超新星到如今的乏人問津。（圖／記者葉政勳攝影）

前女友Cindy動態引聯想 「一片綠」掀熱議

▲朱軒洋在公開認愛吳卓源後，前女友Cindy限動「一片綠」。（圖／Cindy IG@cindyhhh32）

男星朱軒洋近期正式公開認愛「鄉民老婆」吳卓源，讓原本持續發酵的緋聞終於明朗，不過就在小倆口剛確認關係沒多久，朱軒洋又被爆出在拍攝期間與同劇組新人演員蒲禾菲私下多次見面，甚至導致對方與交往多年的男友余晉分手。此外，在朱軒洋、吳卓源雙雙認愛當天，朱軒洋前女友、網紅Cindy也在IG上曬出「一片綠」的限動，疑似偷酸2人戀情，讓朱軒洋的感情線可以說是更加撲朔迷離。朱軒洋近期被爆出拍攝《欠妳的那場婚禮》期間私會新人演員蒲禾菲，同時也公開認愛吳卓源，而他過往的感情爭議也被重新檢視，他過去曾在與前女友Cindy交往期間，被拍到與吳卓源私下在河濱公園擁吻約會，引發男方劈腿與三角戀的質疑。此外，朱軒洋在拍攝期間，也被爆與合作演員蒲禾菲私下多次見面，據傳雙方在戲外互動頻繁，甚至延續至作品殺青後一段時間都有接觸、聯絡，使外界質疑是否存在「因戲生情」的情況，讓原本只是單純的戀愛事件，因為朱軒洋多重感情線變得亂七八糟。在朱軒洋與吳卓源公開認愛後，朱軒洋前女友Cindy的社群動態也成為焦點，她上傳一張以綠色為主調的照片，畫面中包含多款綠色系食品與包裝文字，被部分網友解讀為帶有隱喻自己被「戴綠帽」的意味。事實上，在朱軒洋劈腿Cindy、吳卓源時，就有粉絲公開呼籲不要過度關注演員的私德，重點放在演技跟作品本身，然而朱軒洋自出道以來周邊緋聞不斷，加上個性難搞、經常失聯，甚至傳出與前東家「寬魚國際」的經紀人發生肢體衝突與口角，也讓朱軒洋近年不僅感情事件，就連他的整體形象與工作態度都受到挑戰。