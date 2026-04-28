五一勞動節連假快到了！7-11今（28）日「LINE禮物」有特選拿鐵、精品美式買一送一電子票券；7-11 APP行動隨時取勞動節連假先曝光，除了有特大杯美式買51杯送51杯，還有精品美式、精品拿鐵買7送7，無痛升級精品咖啡豆；全家單品美式、單品拿鐵也有10元多一杯優惠。

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🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買

▲「LINE禮物」推出7-11電子票券可送禮自用，形同另類寄杯。（圖／翻攝畫面）
▲「LINE禮物」推出7-11電子票券可送禮自用，形同另類寄杯。（圖／翻攝畫面）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月20日至4月29日
◾大杯燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯美式／拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾中杯精品燕麥拿鐵／香椰厚拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
◾黃金蕎麥茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／檸檬青／檸檬紅買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾小葉紅茶／梔子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）

▲7-11 APP開跑「世界地球日」咖啡檔期。（圖／業者提供）
▲7-11 APP開跑「世界地球日」咖啡檔期。（圖／業者提供）
📍APP｜4月25日至4月30日
◾珍珠奶茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，6.7折（原價60元、特價40元）
◾黃金蕎麥奶茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶5杯250元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾5杯250元，6.7折（原價75元、特價50元） 

▲7-11歡慶國際珍奶日，珍珠奶茶買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11歡慶國際珍奶日，珍珠奶茶買2送2。（圖／7-11提供）
📍APP｜4月28日至5月7日
◾特大杯濃萃美式買51送51，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵51杯2400元，5.5折（原價85元、特價47元）
◾特大杯濃萃拿鐵51杯2200元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白51杯2800元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾黑糖粉粿蕎麥／黃金蕎麥奶茶51杯2100元，5.5折（原價75元、特價41元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶51杯1400元，6.1折（原價45元、特價27元） 

▲7-11五一勞動節優惠，寄杯咖啡買51送51。（圖／7-11提供）
▲7-11五一勞動節優惠，寄杯咖啡買51送51。（圖／7-11提供）
📍APP｜5月1日至5月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）

🟡全家便利商店
📍門市｜4月24日至4月28日
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元） 

▲全家特大杯美式／拿鐵任2杯95元。（圖／業者提供）
▲全家特大杯美式／拿鐵任2杯95元。（圖／業者提供）
📍門市｜4月15日至4月28日
◾大杯單品美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）  

▲全家至4月28日大杯單品咖啡第2杯10元。（圖／業者提供）
▲全家至4月28日大杯單品咖啡第2杯10元。（圖／業者提供）
📍APP｜4月15日至4月28日
◾中杯單品美式8杯399元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵7杯399元，6.3折（原價90元、特價57元）

▲全家APP中杯單品美式8杯399元，約是6.2折。（圖／業者提供）
▲全家APP中杯單品美式8杯399元，約是6.2折。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍門市｜4月1日至4月28日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）

📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）

▲萊爾富泰式珍奶只要39元。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富泰式珍奶只要39元。（圖／萊爾富提供）
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）
◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元） 

📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）

▲萊爾富大杯美式買30送30，大杯拿鐵買30送25杯。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富大杯美式買30送30，大杯拿鐵買30送25杯。（圖／萊爾富提供）
🟡美廉社
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
🟡全聯福利中心
全聯「分批取」期間限定，4月10日至5月7日兌領咖啡自帶杯子，每杯現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。

📍分批取｜4月10日至5月7日
◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元） 

▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）
▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...