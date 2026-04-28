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休士頓火箭在季後賽首輪面臨1比3的淘汰邊緣，而陣中巨星杜蘭特（Kevin Durant）卻在此時深陷輿論風暴。退役傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）在Podcast節目中公開開火，砲轟杜蘭特在系列賽第三戰缺席場邊坐鎮，是極其差勁的領導表現，並直言這種行為會直接影響隊內年輕球員的士氣。杜蘭特因傷缺席了系列賽第三、四戰，但在關鍵的第三戰中，他甚至沒有出現在球場板凳席為隊友加油。皮爾斯對此表示：「人們一直在質疑KD的領導風格，有時候支持隊友比什麼都重要。這是一支年輕的球隊，陣中的小賈巴里史密斯（Jabari Smith）或阿門湯普森（Amen Thompson）都是看你打球長大的，你的存在就是力量。」皮爾斯強調，即便不能上場，杜蘭特也應該在場邊擔任「情緒教練」，在那場激戰至延長賽的生死戰中，杜蘭特的缺席極大機率影響了比賽結果。雖然火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）事後緩頰，稱杜蘭特當時正在接受健康相關的緊急治療，但皮爾斯與搭檔丹尼格林（Danny Green）完全不買帳。他們認為，治療大可提早進行，在一年中最重要的一場比賽中，巨星缺席場邊是無法接受的。或許是感受到了壓力，杜蘭特在第四戰終於現身板凳席，而火箭也順利奪勝，將戰線延長。皮爾斯在節目中不免俗將杜蘭特與當代另外兩位巨星詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）相比。他指出，杜蘭特生涯唯一的兩座冠軍是在金州勇士那支「現成的冠軍隊」中獲得，隨後在籃網、太陽到現在的火箭，都未能展現出足以帶領球隊更進一步的領袖特質。