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▲ 66歲的江姓男房客疑因在房內違規抽菸導致起火，而後直接逃離現場。（圖／警方提供）

位於台北市大同區太原路上一間商務旅館，今（28日）凌晨驚傳一起火警意外，一名66歲的江姓男房客疑因在房內違規抽菸，不慎引燃床單等物品引發大火。怎料，江男見狀後不僅未通報救援，反而心虛逃離現場，所幸旅館警報器及時發揮作用，館內51名旅客全數平安疏散，未釀成傷亡。警方事後調閱監視器展開追查，火速在新北市板橋火車站，將正準備搭車前往宜蘭的江男逮捕歸案，全案訊後依公共危險罪嫌移送法辦。據了解，這起火警發生在今（28日）凌晨4時許，擔任宮廟廟公的江男於凌晨3時入住該商旅2樓客房，期間便因多次在室內抽菸觸發煙霧偵測器，遭工作人員致電警告。不料，入住僅約1小時，江男疑似將未確實熄滅的菸蒂隨手放置便進入浴室洗澡，導致火星引燃床鋪與雜物。江男洗完澡赫然發現房間陷入火海，嚇得連私人包包都來不及拿，不僅未完成退房程序，還刻意壓低身形躲避櫃檯人員視線，偷偷搭乘計程車逃離現場。警消獲報後立即動員24車、66人趕赴救援，於半小時內迅速將火勢撲滅，初估燃燒面積約23平方公尺。轄區大同分局介入調查後，立刻鎖定66歲的江姓男子涉有重嫌，並擴大調閱監視器掌握其逃亡路線。經專案小組一路追緝，最終順利在板橋火車站的轉運站攔截到江男。面對警方偵訊，江男矢口否認蓄意縱火，辯稱純粹是抽完菸不慎引燃地毯與床單，因為太過害怕才會倉皇逃跑。警方對於其說詞持保留態度，確切的起火點與原因仍需交由火調人員進一步勘驗釐清，目前先將江男依涉犯放火罪嫌移送士林地檢署偵辦。