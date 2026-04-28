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▲楊冪親自曬出被蒸氣眼罩燙傷的傷口。（圖／微博@楊冪）

39歲中國女星楊冪近日在拍攝新古裝劇《江山大同》，不料昨（27）日卻爆出意外，楊冪驚傳臉部受傷，差點毀容。楊冪也親自公開受傷照片，竟是被蒸氣眼罩燙傷，只見她雙眼下方有明顯紅痕，所幸傷口範圍不大，但也讓粉絲超心疼，話題還直接衝上微博熱搜。而曾有相同遭遇的「最美軍嫂」張馨予也留言關心，表示這是低溫燙傷，要多加小心。工作室也對此回應，透露目前楊冪傷勢已經專業醫護人員處理好。楊冪在昨日於微博曬出被蒸氣眼罩燙傷的照片，只見她比出V的手勢遮住臉，雙眼下方有明顯紅痕，好險傷勢範圍並不大。楊冪自嘲透露：「蒸汽眼罩咬我。」雖然楊冪語氣輕鬆，但還是讓粉絲都非常擔心，紛紛關心表示：「不會留疤吧」、「心疼，以後要小心喔。」而楊冪工作室也回應目前狀況，透露楊冪傷口目前已經專業醫護人員處理好，目前無大礙，要粉絲不用擔心，並謹慎使用蒸氣眼罩。除了粉絲外，曾在拍戲時同樣被蒸氣眼罩燙傷的演員張馨予，也在楊冪貼文下方留言提醒：「我也被燙傷過，這是低溫燙傷，一定小心。」讓許多人都被蒸氣眼罩的威力嚇到。相關話題還衝上微博熱搜，引發高度討論。不少曾被燙傷網友也出面喊話，表示不要長時間使用蒸氣眼罩，尤其是睡覺時千萬不要戴。楊冪主演的古裝劇《江山大同》，斥資3億元人民幣（約台幣13億元）打造，並於上個月30日正式開拍。楊冪在劇中一人分飾馮娷、馮湮兒姑侄兩角，演繹北燕亡國孤女到北魏掌權馮太后的34年傳奇人生，等於她要一路從少女演到太后。雖然楊冪的演技外界有目共睹，但大家對於她還要扮演15歲未成年少女一事還是頗為反彈，認為少女時期為何不能用其他新人演員。而近日網路還瘋傳楊冪多張拍攝現場照片，只見她親自還原鮮卑族宮女妝造，只畫了一點淡妝就開拍，氣色略顯不佳，更沒有少女靈動的氣質，讓網友看了都無情狠酸，「這是誰家的老奶奶」、「眼角細紋都跑出來了。」但也有人認為只要楊冪演得出少女感，就不會影響角色，畢竟劇組後製還可以幫她磨皮、加入美肌，看起來一定會比路透拍的還要年輕。