Nintendo eShop「春日遊玩祭優惠」現正舉行，優惠時間自今（28）日起至5月11日，多款任天堂Switch 2、Switch下載版遊戲特價，包含《超級瑪利歐派對 空前盛會》、《碧姬公主 表演時刻！》、《EA SPORTS FC 26》、《人中之龍 極３／人中之龍３外傳 Dark Ties》等作品，部分遊戲最低下殺3折。
任天堂eShop「春日遊玩祭優惠」現正舉行，優惠遊戲包含任天堂《超級瑪利歐派對 空前盛會》、《碧姬公主 表演時刻！》以及《超級瑪利歐創作家2》等遊戲，其中《碧姬公主 表演時刻！》、《超級瑪利歐創作家2》特價後皆降至千元以下，對想入手任天堂經典作品的玩家來說，是相對好下手的時間點。
第三方遊戲折扣更有感，足球遊戲最低3折
第三方作品則涵蓋運動、動作、冒險、角色扮演等類型，包含《EA SPORTS FC 26》、《七龍珠 電光炸裂！ZERO》、《從前從前有個塊魂》、《閃電十一人 英雄們的勝利之路》、《HADES II》、《SHINOBI 反攻的斬擊》等作品。其中《EA SPORTS FC 26》Switch 2與Switch版本皆祭出3折優惠，是本次折扣幅度最有感的遊戲之一。
任天堂eShop「春日遊玩祭優惠」優惠清單
任天堂優惠遊戲
《超級瑪利歐派對 空前盛會 NS2 Edition + TV》：原價1869元→特價1434元，約7.7折
《超級瑪利歐派對 空前盛會》：原價1449元→特價1014元，約7折
《碧姬公主 表演時刻！》：原價1339元→特價937元，約7折
《超級瑪利歐創作家2》：原價1339元→特價937元，約7折
第三方優惠遊戲
《七龍珠 電光炸裂！ZERO》：原價1790元→特價1098元，約6.1折
《從前從前有個塊魂》：原價1190元→特價708元，約5.9折
《TOKYO SCRAMBLE》：原價680元→特價510元，約7.5折
《EA SPORTS FC 26》Switch 2版：原價2149元→特價644元，約3折
《EA SPORTS FC 26》Switch版：原價1799元→特價539元，約3折
《PowerWash Simulator 2》：原價408元→特價346元，約8.5折
《Dinkum（金墾小鎮）》：原價579元→特價463元，約8折
《閃電十一人 英雄們的勝利之路》Switch 2版：原價1610元→特價1288元，約8折
《閃電十一人 英雄們的勝利之路》Switch版：原價1550元→特價1240元，約8折
《SHINOBI 反攻的斬擊 數位豪華版》：原價650元→特價325元，約5折
《人中之龍 極３／人中之龍３外傳 Dark Ties》：原價1790元→特價1253元，約7折
《靈視異聞 FILE23 本所七大不可思議》：原價590元→特價295元，約5折
《靈視異聞 FILE38 伊勢人魚物語》：原價740元→特價592元，約8折
《HADES II》：原價748元→特價598元，約8折
《REANIMAL》：原價1199元→特價959元，約8折
《篝火悠然 Chillin' by the Fire》：原價400元→特價320元，約8折
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第三方遊戲折扣更有感，足球遊戲最低3折
第三方作品則涵蓋運動、動作、冒險、角色扮演等類型，包含《EA SPORTS FC 26》、《七龍珠 電光炸裂！ZERO》、《從前從前有個塊魂》、《閃電十一人 英雄們的勝利之路》、《HADES II》、《SHINOBI 反攻的斬擊》等作品。其中《EA SPORTS FC 26》Switch 2與Switch版本皆祭出3折優惠，是本次折扣幅度最有感的遊戲之一。
任天堂eShop「春日遊玩祭優惠」優惠清單
任天堂優惠遊戲
《超級瑪利歐派對 空前盛會 NS2 Edition + TV》：原價1869元→特價1434元，約7.7折
《超級瑪利歐派對 空前盛會》：原價1449元→特價1014元，約7折
《碧姬公主 表演時刻！》：原價1339元→特價937元，約7折
《超級瑪利歐創作家2》：原價1339元→特價937元，約7折
《七龍珠 電光炸裂！ZERO》：原價1790元→特價1098元，約6.1折
《從前從前有個塊魂》：原價1190元→特價708元，約5.9折
《TOKYO SCRAMBLE》：原價680元→特價510元，約7.5折
《EA SPORTS FC 26》Switch 2版：原價2149元→特價644元，約3折
《EA SPORTS FC 26》Switch版：原價1799元→特價539元，約3折
《Dinkum（金墾小鎮）》：原價579元→特價463元，約8折
《閃電十一人 英雄們的勝利之路》Switch 2版：原價1610元→特價1288元，約8折
《閃電十一人 英雄們的勝利之路》Switch版：原價1550元→特價1240元，約8折
《SHINOBI 反攻的斬擊 數位豪華版》：原價650元→特價325元，約5折
《人中之龍 極３／人中之龍３外傳 Dark Ties》：原價1790元→特價1253元，約7折
《靈視異聞 FILE23 本所七大不可思議》：原價590元→特價295元，約5折
《靈視異聞 FILE38 伊勢人魚物語》：原價740元→特價592元，約8折
《HADES II》：原價748元→特價598元，約8折
《REANIMAL》：原價1199元→特價959元，約8折
《篝火悠然 Chillin' by the Fire》：原價400元→特價320元，約8折