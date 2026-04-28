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美國與伊朗的談判陷入僵局，伊朗透過巴基斯坦提出新提案，表示若美國解除對其封鎖並結束戰爭，伊朗將停止對荷姆茲海峽的控制；該提議同時將爭議最深的核協議議題延後至下一階段處理。美媒指出，美國總統川普（Donald Trump）似乎不太可能接受這份提議，兩國分歧恐怕仍會持續。美國新聞網站Axios報導指出，若是美方同意解除海上封鎖，就意味著將會失去在未來談判中，要求德黑蘭中止濃縮活動並移除濃縮鈾的有力籌碼，使導致美以於2月28日發動戰爭的爭議點懸而未決。這使得該提案在華府內部面臨審慎評估。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）27日接受福斯新聞採訪時，似乎也排除了任何不包含核計畫的協議。他表示：「我們不能讓他們蒙混過關。我們必須確保達成的任何協議，都能明確防止他們在任何時間點衝刺開發核武器。」美聯社報導指出，伊朗的提議將核計畫談判推遲到晚些時候，但川普曾表示，他開戰的主要原因之一就是為了剝奪伊朗研發核武的能力。報導分析，川普想要的是在整體和平談判中納入終結伊朗核子計畫的方案，因此單純以開放海峽交換解除封鎖的安排，短期內不太可能獲得支持。在脆弱的停火狀態下，美伊雙方仍就荷姆茲海峽陷入僵局。在和平時期，全球五分之一的石油與天然氣貿易均經此運送。美國的封鎖旨在防止伊朗出售石油以剝奪其關鍵收入，同時可能迫使德黑蘭因缺乏儲存空間而不得不停止生產。與此同時，海峽的關閉也對川普造成壓力，因為在關鍵的期中選舉前，石油與汽油價格已飆升，這也對依賴該水道出口能源的海灣盟友造成沉重打擊。川普26日接受福斯新聞（Fox News）訪問時強調，美方在談判中「握有全部的籌碼」，並表示若伊朗想談可以主動聯繫。他重申「他們曉得協議必須涵蓋的內容，非常簡單，那就是不能擁有核武，否則沒有理由會面。」