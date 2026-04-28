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▲浪姐七三公前的小考成績公布。（圖／翻攝自微博）

中國綜藝節目《乘風破浪的姐姐們2026》（浪姐7）第三次公演（三公）還沒正式開演，但小考排名就已經讓粉絲吵翻天。由曾沛慈帶領的隊伍挑戰王心凌的歌曲〈第一次愛的人〉拿下第一名；而演唱實力備受看好的安崎團則是排行第五名，也就是倒數第二，被粉絲質疑這是節目寫好的陪榜劇本。根據《中華網》報導，這次三公小考採取「聲樂+舞蹈」綜合評分，且要求全開麥克風以及不做音色修飾。曾沛慈組在選曲、唱功、情感到位及配合默契四大面向表現最為突出，被評審認為是教科書級的vocal表現。曾沛慈帶領的團隊成員包括徐夢潔、謝楠、萬千惠、張慧雯，她們選唱王心凌出道初期的代表作〈第一次愛的人〉，在小考現場以清唱為主、輕律動為輔。表演中，曾沛慈以穩定的中音切入，搭配徐夢潔的甜嗓與謝楠的清澈聲線，五人層次分明且全程沒走音，將少女初戀的懵懂詮釋得淋漓盡致。而王濛團成員包括李小冉、唐藝昕、陳瑤、淡淡，她們挑戰國風歌曲〈驚鴻一面〉。雖然這組是以演員姐姐居多，但靠著極具張力的眼神戲和驚艷的編舞設計，意外殺出重圍奪下舞蹈組冠軍。相較之下，原本被寄予厚望的安崎團，因成員有李心潔、葉一茜、烏蘭圖雅，都是唱將，她們挑戰演唱張杰的〈逆戰〉，卻傳出全員在處理高音時顯得吃力，唱法衝突導致完成度不足，排名慘跌至第五。排名墊底的則是孫怡團，成員有范瑋琪、江語晨等，她們演唱〈你曾是少年〉被評為情感不足，加上訓練狀態不佳，在小考時排名最後。據了解，這次小考結果將直接影響後續生死，小考前兩名的曾沛慈團、王濛團將合作表演〈莫問歸期〉，勝出的組別能為三公總成績直接增加20分，是至關重要的一關。而三公最終排名後四名的隊伍，需依照末位各淘汰1人，總計淘汰2人。目前外傳孫怡團的何宣林、安崎團的侯宇等成員因人氣排名偏低，面臨極高的淘汰風險。