我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧在社群及人力平台上徵全能製作人，月薪最高達7萬元新台幣。（圖／翻攝自李多慧YouTube社群）

李多慧開出月薪最高7萬 福利條件曝光吸睛

▲李多慧要應徵的，是能從企劃到剪輯的全能製作人。（圖／翻攝自104人力銀行）

工作內容不只剪輯 需獨立完成整支影片

▲李多慧團隊在人力網站上徵才。（圖／翻攝自104人力銀行）

門檻不低 需具YouTube實戰經驗

▲李多慧團隊徵才，薪資開到最高7萬元，但業界人士普遍認為應徵者需要有一定門檻才能勝任。（圖／記者張一笙攝）

韓籍啦啦隊女神李多慧近期宣布擴編個人YouTube團隊，公開徵求「整合型PD（製作人）」夥伴，繼上次徵助理後，李多慧團隊此次徵才不只是單純剪輯或拍攝，而是希望找到能從企劃發想、拍攝執行到後製剪輯全程參與的全能型人才，看得出她對頻道經營有更長期且系統化的規劃。值得一提的是，李多慧開出的薪水最高可以到7萬元，外加3萬元機票補助及1萬元生日獎金，引發粉絲熱烈討論。據悉，李多慧今年起與其經紀人一同在台灣成立公司，並且開始擴張團隊，繼上次徵助理後，近期又公開招募全能製作人。根據公開資訊，此職位月薪落在4萬5至7萬元之間，視能力與經驗而定，已屬業界中上水準。此外，李多慧的公司也提供完善福利制度，包括年終獎金最高可達3個月薪資、年度機票補助上限3萬元，以及生日禮金1萬元等條件。若入職滿一定期間，還可享有服裝補助與特別假，整體待遇相當具有吸引力。李多慧在徵才文中強調此職務「非分工制」，每位PD需負責一個完整內容單位，從企劃、拍攝到剪輯都需一手包辦，工作內容包含頻道營運、影片上架管理、現場拍攝執行，以及後製剪輯與縮圖製作等，換句話說，應徵者必須具備高度整合能力，能夠獨立完成一支YouTube影片的所有流程。在內容方向上，李多慧頻道主打自然、生活感的呈現方式，偏向即興拍攝而非高度腳本化，官方也特別說明剪輯風格以簡約為主，減少過度特效與字幕，強調畫面真實感，因此應徵者除了技術能力外，也需要理解頻道風格，並能在拍攝與剪輯之間取得平衡，打造符合定位的內容。在條件方面，此職位要求應徵者具備YouTube頻道經營經驗，且能提供實際作品證明參與程度，同時需熟悉Final Cut Pro、攝影設備操作與基礎影像概念，如光圈、快門與ISO設定等，若具備韓文溝通能力或頻道成長經驗，則更具加分優勢。整體來看，該職缺門檻不低，但也顯示李多慧對內容品質的高度要求。