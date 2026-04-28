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隨著大聯盟ABS挑戰上路，每隊在每場比賽中都有挑戰機會，若是挑戰成功次數將保留，若失敗兩次，球隊就會失去該場的挑戰權，這對球隊戰力是一大損失，因次洋基球員達成共識，若是有人提出偏差離譜的好壞球挑戰，賽後需繳納500美金的罰款。根據《New York Daily News》記者菲利浦斯（Gary Phillips）日前報導指出，洋基隊內有自己對ABS挑戰的規範，如果使用挑戰卻錯得太離譜，就要向隊內繳交罰款，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）受訪時透露，一般罰款是500美元，但他自己發生過例外狀況。洋基之前大勝太空人的比賽中，奇澤姆對一顆完全紅中的好球提出挑戰，最後自然是挑戰失敗，也因為這個錯得太離譜，奇澤姆自願將罰款提高到1000美元。洋基目前提出過49次挑戰，是全大聯盟最多，其中有24次挑戰成功，成功率約為五成，在大聯盟排名第十。在新隊規上路後，能否提高成功率值得關注。