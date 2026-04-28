擁有超過76萬股民的聯電（2303）預定5月27日召開股東會，今年紀念品告別以往的咖波聯名，要送出超可愛「史努比口袋保溫瓶」，股東等了快兩個月終於要開始發啦！聯電日前公告從明（29日）起，指定全台30處通路據點可以兌換，兌換時間只到5月15日，如果錯過就要親自到股東會現場領取囉！《NOWNEWS》本文也整理包括聯電股東紀念品要去哪領、零股可以領嗎、相關規定等，讓民眾一文看懂！
晶圓代工大廠聯電過去幾年股東會紀念品都推出「咖波貓貓」系列，像是碗盤組、隨行杯、鋼筆等聯名，不過今年正式改版，將咖波貓IP換成「SNOOPY史努比」，今年要來送「SNOOPY口袋保溫瓶」，外觀超可愛有兩種顏色可以選擇，官方一公布就立刻吸引股東的目光。
聯電股東紀念品4月29日開始領！1000股以上股東領取方式一覽
而聯電日前發出開會通知，其中也有提到「股東紀念品」的發放規則，包括「持股1000股以上」以及「零股（未滿1000股）」的民眾領取方式。首先如果你是持股1000股以上的股東，那麼你在4月29日起就可以拿著開會通知單並且攜帶相關證件到指定30間中國信託分行領取今年的股東紀念品，兌換期限截止日到5月15日；另外也可以親自出席股東會領取或者委託親友、股務代理機構協助領取。
🟡「中國信託30間分行清單」
📍北部地區（基隆 / 雙北 / 桃園 / 新竹）
基隆分行： 基隆市信義區信一路150號
代理部： 台北市中正區懷寧街70號
東民生分行： 台北市中山區民生東路三段51號
中山分行： 台北市中山區中山北路二段106之2號
仁愛分行： 台北市大安區仁愛路四段341號
南港分行： 台北市南港區南港路三段9號、11號
東蘆洲分行： 新北市蘆洲區民族路135號
板橋分行： 新北市板橋區文化路一段187號
永和分行： 新北市永和區中山路一段215號
三重分行： 新北市三重區正義北路208號
新莊分行： 新北市新莊區中正路320號
中原分行： 桃園市中壢區中北路二段203、205號
北桃園分行： 桃園市桃園區經國路124號
南桃園分行： 桃園市桃園區中山路845號
竹科分行： 新竹市東區金山街2號1樓
關埔分行： 新竹市東區埔頂二路81-87號
📍 中部地區（苗栗 / 台中 / 彰化 / 雲林）
頭份分行： 苗栗縣頭份市中華路951號1-2樓
台中分行： 台中市中區民族路50號
黎明分行： 台中市西屯區黎明路三段173號
彰化分行： 彰化縣彰化市曉陽路76號
斗六分行： 雲林縣斗六市興華街2號
📍 南部地區（嘉義 / 台南 / 高雄 / 屏東）
嘉義分行： 嘉義市西區民生北路241號
台南分行： 台南市中西區府前路一段159號
東台南分行： 台南市東區長榮路二段290號
九如分行： 高雄市三民區九如一路551號1樓
青年分行： 高雄市鳳山區青年路二段315號1-2樓
新興分行： 高雄市新興區民生一路206號
屏東分行： 屏東縣屏東市自由路450號
📍 東部地區（宜蘭 / 花蓮）
羅東分行： 宜蘭縣羅東鎮興東南路232號
花蓮分行： 花蓮縣花蓮市國聯一路167號
聯電股東紀念品零股可領嗎？3種方式秒懂「中信分行沒你的事」
不少股東也好奇零股是否可以領史努比保溫瓶？答案是可以的！如果你是「零股（未滿1000股）」的股東，那麼你有幾種領取方式，第一種就是5月27日親自去參加股東會；第二種則是上網「電子投票」之後再親自去新竹領，零股的民眾必須在即日起至5月24日之間，下載「集保e手掌握」APP 或上網登入「股東e服務」的網站完成電子投票，接著在7月1日至3日限時3天內（下午1點至4點），帶著身分證正本或健保卡正本，親自跑到新竹科學園區力行三路9號（聯園活動中心）去領取。
當然如果你真的沒有時間，你也可電子投票之後，拿著截圖和證件去尋找坊間路邊有懸掛「代換股東會紀念品」布條的代領店舖，只要支付20至30元的代辦跑腿費，就能輕鬆換回精美的股東紀念品，一共三種方式提供給聯電零股股東參考囉！
2026聯電股東會常見問題
Q：現在買入聯電股票還能拿紀念品嗎？
A：不行，聯電最後買進日為3月25日。
Q：聯電只買1股可以領紀念品嗎？
A：可以，但零股股東必須親臨現場、或參與電子投票後到指定場所領取。
Q：聯電今年配息多少錢？何時發放？
A：根據聯電董事會決議，2026年預計每股配發2.6元現金股利，確切的除息與發放日期，將於5月27日股東會後另行公告。
Q：聯電今年在哪裡召開股東會？
A：新竹科學園區研新一路16號。
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聯電股東紀念品4月29日開始領！1000股以上股東領取方式一覽
而聯電日前發出開會通知，其中也有提到「股東紀念品」的發放規則，包括「持股1000股以上」以及「零股（未滿1000股）」的民眾領取方式。首先如果你是持股1000股以上的股東，那麼你在4月29日起就可以拿著開會通知單並且攜帶相關證件到指定30間中國信託分行領取今年的股東紀念品，兌換期限截止日到5月15日；另外也可以親自出席股東會領取或者委託親友、股務代理機構協助領取。
🟡「中國信託30間分行清單」
📍北部地區（基隆 / 雙北 / 桃園 / 新竹）
基隆分行： 基隆市信義區信一路150號
代理部： 台北市中正區懷寧街70號
東民生分行： 台北市中山區民生東路三段51號
中山分行： 台北市中山區中山北路二段106之2號
仁愛分行： 台北市大安區仁愛路四段341號
南港分行： 台北市南港區南港路三段9號、11號
東蘆洲分行： 新北市蘆洲區民族路135號
板橋分行： 新北市板橋區文化路一段187號
永和分行： 新北市永和區中山路一段215號
三重分行： 新北市三重區正義北路208號
新莊分行： 新北市新莊區中正路320號
中原分行： 桃園市中壢區中北路二段203、205號
北桃園分行： 桃園市桃園區經國路124號
南桃園分行： 桃園市桃園區中山路845號
竹科分行： 新竹市東區金山街2號1樓
關埔分行： 新竹市東區埔頂二路81-87號
📍 中部地區（苗栗 / 台中 / 彰化 / 雲林）
頭份分行： 苗栗縣頭份市中華路951號1-2樓
台中分行： 台中市中區民族路50號
黎明分行： 台中市西屯區黎明路三段173號
彰化分行： 彰化縣彰化市曉陽路76號
斗六分行： 雲林縣斗六市興華街2號
嘉義分行： 嘉義市西區民生北路241號
台南分行： 台南市中西區府前路一段159號
東台南分行： 台南市東區長榮路二段290號
九如分行： 高雄市三民區九如一路551號1樓
青年分行： 高雄市鳳山區青年路二段315號1-2樓
新興分行： 高雄市新興區民生一路206號
屏東分行： 屏東縣屏東市自由路450號
📍 東部地區（宜蘭 / 花蓮）
羅東分行： 宜蘭縣羅東鎮興東南路232號
花蓮分行： 花蓮縣花蓮市國聯一路167號
聯電股東紀念品零股可領嗎？3種方式秒懂「中信分行沒你的事」
不少股東也好奇零股是否可以領史努比保溫瓶？答案是可以的！如果你是「零股（未滿1000股）」的股東，那麼你有幾種領取方式，第一種就是5月27日親自去參加股東會；第二種則是上網「電子投票」之後再親自去新竹領，零股的民眾必須在即日起至5月24日之間，下載「集保e手掌握」APP 或上網登入「股東e服務」的網站完成電子投票，接著在7月1日至3日限時3天內（下午1點至4點），帶著身分證正本或健保卡正本，親自跑到新竹科學園區力行三路9號（聯園活動中心）去領取。
當然如果你真的沒有時間，你也可電子投票之後，拿著截圖和證件去尋找坊間路邊有懸掛「代換股東會紀念品」布條的代領店舖，只要支付20至30元的代辦跑腿費，就能輕鬆換回精美的股東紀念品，一共三種方式提供給聯電零股股東參考囉！
Q：現在買入聯電股票還能拿紀念品嗎？
A：不行，聯電最後買進日為3月25日。
Q：聯電只買1股可以領紀念品嗎？
A：可以，但零股股東必須親臨現場、或參與電子投票後到指定場所領取。
Q：聯電今年配息多少錢？何時發放？
A：根據聯電董事會決議，2026年預計每股配發2.6元現金股利，確切的除息與發放日期，將於5月27日股東會後另行公告。
Q：聯電今年在哪裡召開股東會？
A：新竹科學園區研新一路16號。