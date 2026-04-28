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不過今年正式改版，將咖波貓IP換成「SNOOPY史努比」

聯電股東紀念品4月29日開始領！1000股以上股東領取方式一覽

首先如果你是持股1000股以上的股東，那麼你在4月29日起就可以拿著開會通知單並且攜帶相關證件到指定30間中國信託分行領取今年的股東紀念品，兌換期限截止日到5月15日

🟡「中國信託30間分行清單」

📍北部地區（基隆 / 雙北 / 桃園 / 新竹）

📍 中部地區（苗栗 / 台中 / 彰化 / 雲林）

▲聯電持有1000股以上的股東，從4月29日起就可以到指定30間中國信託分行領取今年的股東會紀念品。（圖/Google評價）

📍 南部地區（嘉義 / 台南 / 高雄 / 屏東）

📍 東部地區（宜蘭 / 花蓮）

聯電股東紀念品零股可領嗎？3種方式秒懂「中信分行沒你的事」

第一種就是5月27日親自去參加股東會；第二種則是上網「電子投票」之後再親自去新竹領

接著在7月1日至3日限時3天內（下午1點至4點），帶著身分證正本或健保卡正本，親自跑到新竹科學園區力行三路9號（聯園活動中心）去領取。

你也可電子投票之後，拿著截圖和證件去尋找坊間路邊有懸掛「代換股東會紀念品」布條的代領店舖

▲聯電股東紀念品零股也能領！三種領取模式一圖看懂。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026聯電股東會常見問題

▲聯華電子今年股東會在5月27日舉行，地點位於新竹科學園區研新一路16號。（圖/聯電官網）

擁有超過76萬股民的聯電（2303）預定5月27日召開股東會，今年紀念品告別以往的咖波聯名，要送出超可愛「史努比口袋保溫瓶」，股東等了快兩個月終於要開始發啦！聯電日前公告從明（29日）起，指定全台30處通路據點可以兌換，兌換時間只到5月15日，如果錯過就要親自到股東會現場領取囉！《NOWNEWS》本文也整理包括聯電股東紀念品要去哪領、零股可以領嗎、相關規定等，讓民眾一文看懂！晶圓代工大廠聯電過去幾年股東會紀念品都推出「咖波貓貓」系列，像是碗盤組、隨行杯、鋼筆等聯名，，今年要來送「SNOOPY口袋保溫瓶」，外觀超可愛有兩種顏色可以選擇，官方一公布就立刻吸引股東的目光。而聯電日前發出開會通知，其中也有提到「股東紀念品」的發放規則，包括「持股1000股以上」以及「零股（未滿1000股）」的民眾領取方式。；另外也可以親自出席股東會領取或者委託親友、股務代理機構協助領取。基隆分行： 基隆市信義區信一路150號代理部： 台北市中正區懷寧街70號東民生分行： 台北市中山區民生東路三段51號中山分行： 台北市中山區中山北路二段106之2號仁愛分行： 台北市大安區仁愛路四段341號南港分行： 台北市南港區南港路三段9號、11號東蘆洲分行： 新北市蘆洲區民族路135號板橋分行： 新北市板橋區文化路一段187號永和分行： 新北市永和區中山路一段215號三重分行： 新北市三重區正義北路208號新莊分行： 新北市新莊區中正路320號中原分行： 桃園市中壢區中北路二段203、205號北桃園分行： 桃園市桃園區經國路124號南桃園分行： 桃園市桃園區中山路845號竹科分行： 新竹市東區金山街2號1樓關埔分行： 新竹市東區埔頂二路81-87號頭份分行： 苗栗縣頭份市中華路951號1-2樓台中分行： 台中市中區民族路50號黎明分行： 台中市西屯區黎明路三段173號彰化分行： 彰化縣彰化市曉陽路76號斗六分行： 雲林縣斗六市興華街2號嘉義分行： 嘉義市西區民生北路241號台南分行： 台南市中西區府前路一段159號東台南分行： 台南市東區長榮路二段290號九如分行： 高雄市三民區九如一路551號1樓青年分行： 高雄市鳳山區青年路二段315號1-2樓新興分行： 高雄市新興區民生一路206號屏東分行： 屏東縣屏東市自由路450號羅東分行： 宜蘭縣羅東鎮興東南路232號花蓮分行： 花蓮縣花蓮市國聯一路167號不少股東也好奇零股是否可以領史努比保溫瓶？答案是可以的！如果你是「零股（未滿1000股）」的股東，那麼你有幾種領取方式，，零股的民眾必須在即日起至5月24日之間，下載「集保e手掌握」APP 或上網登入「股東e服務」的網站完成電子投票，當然如果你真的沒有時間，，只要支付20至30元的代辦跑腿費，就能輕鬆換回精美的股東紀念品，一共三種方式提供給聯電零股股東參考囉！Q：現在買入聯電股票還能拿紀念品嗎？A：不行，聯電最後買進日為3月25日。Q：聯電只買1股可以領紀念品嗎？A：可以，但零股股東必須親臨現場、或參與電子投票後到指定場所領取。Q：聯電今年配息多少錢？何時發放？A：根據聯電董事會決議，2026年預計每股配發2.6元現金股利，確切的除息與發放日期，將於5月27日股東會後另行公告。Q：聯電今年在哪裡召開股東會？A：新竹科學園區研新一路16號。