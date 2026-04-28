海軍敦睦遠航訓練支隊今年執行「大敦睦」任務，敦睦遠航訓練支隊剛結束造訪馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁與貝里斯等5國友邦訪問行程，正啟程重返太平洋進行後續任務。未料卻傳出敦睦支隊傅姓上校政戰主任，在旗艦「磐石艦」上違規飲酒不慎摔傷頭部，還傳出有酒後失態行為。對此，海軍艦隊指揮部今（28）日表示，經查並無酒後失序行為，惟違反營內飲酒規定，檢討予以適懲並加強考核，持續要求任務支隊內部管理，以維紀律。

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海軍敦睦艦隊今年由「磐石號」油彈補給艦、成功級巡防艦「岳飛艦」，以及康定級巡防艦「迪化艦」組成，今年3月中旬啟航。卻傳出敦睦支隊通過巴拿馬運河後造訪中南美洲5國友邦，結束聖文森訪問，出發前往貝里斯的航程之間，傅姓政戰上校主任私自在「磐石艦」上寢室飲酒後，外出寢室處理事務時，疑似酒後腳步不穩，不慎在甲板上摔傷。

所幸磐石艦上有完整的醫務室，傅姓主任經診療後並無大礙，但支隊長陳明峰少將知悉後極度震怒，再度下令艦上不得飲酒的禁酒令。

對此，海軍艦隊指揮部表示，經查傅姓主任並無酒後失序行為，惟違反營內飲酒規定，檢討予以適懲並加強考核，持續要求任務支隊內部管理，以維紀律。

▲海軍「磐石號」油彈補給艦上醫護室。（資料照／記者呂烱昌攝）
▲海軍「磐石號」油彈補給艦上醫護室。（資料照／記者呂烱昌攝）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...