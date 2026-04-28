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若仍需要114年度健保費繳費證明，健保署指出，可利用下列管道取得：

健保快易通APP ：點選「健保櫃檯」>「健保費繳納」>「保費繳納證明」項下，可申請將繳費證明寄至指定的電子郵件信箱。 健保署全球資訊網 ：點選「網路櫃檯」>「承保網路櫃檯」>「一般民眾」>「個人健保資料網路服務作業」項下，使用自然人憑證或已完成註冊的健保卡登入後，即可於「各類證明申請及列印作業」>「保費繳納證明(年度報稅)線上列印作業」申請下載。 統一超商之多媒體資訊工作站 ：點選「申辦服務」>「政府/學校便民服務」>「自然人憑證e政府服務專區」>「健保繳費證明列印」項下，使用自然人憑證登入後即可列印，需自付列印費。 在鄉(鎮、市、區)公所加保的民眾 ，可攜帶個人身分證正本，向加保的鄉（鎮、市、區）公所、健保署各分區業務組或聯絡辦公室申請；在公司(行號)或工會（農會、漁會）投保的民眾，請向您投保的公司（行號）或工會（農會、漁會）申請。 補充保險費扣費證明 ，請向各扣繳單位申請。

健保署因應5月報稅季到來，提醒申報個人綜合所得稅時，114年度健保費和補充保險費可以全額列舉扣除，不受全年保險費扣除額上限限制。若需要健保費繳費證明，可利用5個方式取得。健保署今（28）日提醒，綜合所得稅申報期間，使用財政部「綜合所得稅電子結算申報繳稅系統」，可下載114年度健保費和補充保險費資料，免檢附繳費單據，作業簡便快捷。民眾如對上述取得管道有疑義，請撥打健保署免付費諮詢專線0800-030-598，手機撥(02)4128-678洽詢。