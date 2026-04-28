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美國當地時間25日晚間，在華盛頓希爾頓酒店舉辦的白宮記者協會（White House Correspondents' Association）宴會，發生31歲槍手艾倫（Cole Tomas Allen）持槍闖入攻擊，但被火速制伏的事件，幸未釀成重大災難。不過槍擊造成宴會中斷，原本打算上菜的2600份牛排、龍蝦也出不了。白宮記協主席姜偉嘉（Weijia Jiang）事後透露，已捐贈給社福機構，沒有造成浪費，請外界放心。根據《商業內幕》（Business Insider）報導，姜偉嘉表示，華盛頓希爾頓酒店的工作人員，已將牛排、龍蝦冷凍，以便延長保存期限，並贈送給當地2間為受虐婦女、兒童提供庇護的社福單位。酒店方面證實，經常將活動中沒有使用的食物捐贈出去，上週末（晚宴）的食材則送給了社區合作夥伴，至於剩下的配菜則將送往農場當堆肥。報導提到，白宮記協晚宴每人入場價格為350美元（折合新台幣約1.1萬元），所以在槍擊案發生後，甚至還有媒體特地去翻酒店的垃圾桶，看看是否有菜餚被丟棄的痕跡。